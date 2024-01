Kokain získává v Česku na oblibě, řekl Frydrych po zadržení 12,5 kilogramu v Praze

Pražští kriminalisté zadrželi ve středu dva muže, kteří v hlavním městě prodávali a dalším dealerům dodávali desítky kilogramů kokainu ročně. Při domovních prohlídkách našli 12,5 kilogramu této drogy a 14 milionů korun. Šlo o největší zásah s největším množstvím zajištěných drog v metropoli za několik posledních let. Ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych v Interview ČT24 práci kolegů z krajského ředitelství v Praze ocenil. Zároveň mimo jiné konstatoval, že vzhledem ke zvýšené dostupnosti získává kokain v Česku na oblibě.

Jeden ze zadržených byl organizátorem prodeje kokainu, který si za vydělané peníze kupoval luxusní auta a nemovitosti po celém Česku. Druhý muž byl jeho pomocník. Oba jsou nyní ve vazbě a hrozí jim až dvanáctileté tresty vězení.

„Určitě to patří k zásadnějším záchytům. Kolegům z krajského ředitelství v Praze se totiž podařilo zdokumentovat konkrétní protiprávní jednání konkrétních osob, čehož si ceníme,“ chválil Frydrych v pořadu České televize. „Byla to otázka rozpracování do jednoho roku,“ dodal.

Zmíněná gramáž se podle něj může v přepočtu rovnat částce šest milionů korun. „Pokud se jeden kilogram prodá do dvaceti tisíc euro (zhruba 492 tisíc korun), tak se jedná mezi velkoobchodníky o dobrou cenu,“ nastínil s tím, že se kokain dostává do Česka různými cestami.

„Produkční země jsou dány (latinskoamerické), ale v Evropě se stále častěji objevují laboratoře, které pracují s kokainovou pastou – v Nizozemsku, v Belgii, v Pobaltí.“

„Nejčastější dovoz je spojen s velkoobjemovou kontejnerovou přepravou, obvykle rychloobrátkového zboží, které putuje do velkých evropských přístavů. Odtud je droga následně distribuována na trhy v Evropě, především do Velké Británie, Španělska, Německa a Francie,“ vysvětlil Frydrych.

Průměrná cena se snižuje a kvalita se zvyšuje

Detailní kontrola kontejnerů je podle ředitele Národní protidrogové centrály SKPV PČR nereálná. „Kontejnerová přeprava tvoří zhruba 75 procent obchodní výměry v Evropské unii, například v Rotterdamu se odbaví 15 tisíc lodních kontejnerů denně. Detailní kontrola nepřipadá v úvahu,“ prohlásil.

Kokain je i proto v Česku dostupnější. „Protože se ho do Evropy dostává více. Jeho průměrná cena se navíc snižuje a kvalita se zvyšuje, což je právě známka zvýšené dostupnosti. Je to jistý lakmusový papírek blahobytu,“ pokračoval Frydrych.

„Pokud se podíváme na celou Evropu, tak kokain mezi stimulanty na západ od nás dominuje. V České republice získává na oblibě,“ přidal.