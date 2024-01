168 hodin: „Zombie droga“ fentanyl už se šíří i v Česku

168 hodin: Droga sužující USA dorazila do Evropy (zdroj: ČT24)

Fentanyl je stokrát potentnější než heroin, to znamená, že stokrát menší množství může způsobit předávkování, dodal Pešek. Proto je pravděpodobné, že uživatel dávku neodhadne. Navíc při vyvařování náplastí nelze určit, jaké množství účinné látky ještě obsahuje a kolik se tedy do vody extrahuje.

To potvrzuje i Jakub Frydrych, ředitel Národní protidrogové centrály Policie ČR. „Obvykle jsou užívány buď jako nové únikem z farmaceutické distribuce, nebo od oprávněných pacientů, následně vyvařeny a intravenózně aplikovány, anebo jsou přeprodávány celé náplasti nebo jejich části,“ vysvětlil.

„Tu jednu náplast, to nemůže nikdo rozchodit, jak jsou silné,“ řekl respondent reportérům pořadu 168 hodin. Ovšem velmi záleží na tom, jakou toleranci již uživatel má, pro člověka bez drogové zkušenosti je fentanyl extrémně nebezpečný.

V USA má droga desítky tisíc obětí ročně

Varuje před ním i Roman, který roky bral pervitin a ve výkonu trestu se čtyřmi spoluvězni zkusil fentanyl. „Neodhadnete to množství, kolik si máte aplikovat, a opravdu to je síla a nebezpečí,“ podotkl a dodal, že abstinenční příznaky jsou minimálně dvakrát delší a silnější než u heroinu. „Byl jsem i svědkem předávkování fentanylem, prostě ten člověk po aplikování s otevřenýma očima upadl do kómatu. Člověku nahání sám o sobě strach,“ upozornil Roman.

Před osudem Spojených států, kde je užívání fentanylu rozšířené, varovala například eurokomisařka pro vnitřní záležitosti Ylva Johannsonová. V roce 2012 zemřelo kvůli fentanylu dva a půl tisíce Američanů, dnes zabíjí přes sedmdesát tisíc obyvatel každý rok.

„Dá se pořídit běžně, vlastně velmi jednoduše. A z těchto uživatelů, vlastně už stávajících narkomanů, se to postupně přesouvá do náhodných úmrtí,“ přiblížila zpravodajka Deníku N v USA Jana Ciglerová.

Dříve se v USA šířil z nemocnic a od pacientů, dnes ho již umí vyrobit drogové kartely a za menší náklady. Produkci pak mohou vyvážet ve velkých množstvích v koncentrované podobě po celém světě.