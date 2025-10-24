USA uvalily sankce na prezidenta Kolumbie

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa uvalila sankce na kolumbijského prezidenta Gustava Petra a obvinila ho, že odmítá zastavit tok kokainu do USA. Trump již ve středu zastavil platby Kolumbii určené pro boj proti drogám, Petra označil za „nelegálního drogového bosse“. Podle agentur USA sankcemi eskalují spor s Kolumbií.
Kolumbie je podle agentury AP největším vývozcem kokainu na světě. Podle OSN pěstování koky, která je klíčovou surovinou pro výrobu kokainu, dosáhlo loni v Kolumbii historického maxima. Velká část tamní produkce směřuje do USA. „Od nástupu prezidenta Gustava Petra k moci vzrostla produkce kokainu v Kolumbii na nejvyšší úroveň za poslední desetiletí, zaplavila Spojené státy a otrávila Američany,“ uvedl v pátek ve svém prohlášení americký ministr financí Scott Bessent.
„Petro umožnil drogovým kartelům vzkvétat a odmítl tuto činnost zastavit. Prezident Trump přijímá rázná opatření na ochranu naší země a dává jasně najevo, že nebudeme tolerovat pašování drog do naší země,“ doplnil podle Reuters Bessent.
Kolumbijský prezident v příspěvku na X uvedl, že se již desítky let snaží bojovat proti obchodu s drogami. Americký krok označil za paradoxní.
Sankcemi USA postihlo i prezidentovo blízké okolí, například jeho manželku nebo ministra vnitra Armanda Benedettiho.
Vojenská přítomnost USA v Latinské Americe
Trump v pátek prohlásil, že ve Venezuele, kterou USA také obviňují z pašování drog, nastane brzy pozemní akce. Šéf americké obrany Pete Hegseth následně nařídil vyslat údernou skupinu letadlové lodi USS Gerald R. Ford k břehům Jižní Ameriky. Podle agentury Reuters se tím drasticky zvýší vojenská přítomnost USA v latinskoamerickém regionu.
USA dosud podnikají údery proti lodím a ponorkám, které podle nich slouží k pašování narkotik. K leteckému útoku došlo i v pátek, zemřelo při něm šest lidí, oznámil Hegseth. Podle něj na plavidle pašoval drogy venezuelský gang Tren de Aragua. Americká vojenská kampaň v regionu proti lodím, které Washington viní z pašování drog, si vyžádala už nejméně 46 obětí, napsala agentura AP.