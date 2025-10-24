Ve Venezuele bude brzy „pozemní akce“, prohlásil Trump


před 23 mminutami|Zdroj: ČTK

Ve Venezuele, kterou Spojené státy obviňují z pašování drog, nastane brzy pozemní akce. Podle agentury Reuters to prohlásil americký prezident Donald Trump. USA mají v regionu válečné lodě, které podnikají údery proti plavidlům považovaným za pašerácká. Venezuelský autoritářský prezident Nicolás Maduro tvrdí, že Washington připravuje „agresi proti jeho zemi s cílem svrhnout jeho vládu“. Trump před týdnem oznámil, že povolil americké Ústřední zpravodajské službě (CIA), aby ve Venezuele prováděla tajné operace.

„Brzy ve Venezuele uvidíme pozemní akci,“ nastínil Trump. Poznamenal, že chce informovat Kongres USA o operacích proti drogovým kartelům, ale zároveň nepředpokládá, že by požádal o vyhlášení války narkomafii.

„No, nemyslím si, že budeme nutně žádat o vyhlášení války. Myslím, že prostě zabijeme lidi, kteří přivážejí drogy do naší země. Jasné? Zabijeme je,“ prohlásil šéf Bílého domu před novináři.

Trump povolil CIA provádění tajných operací ve Venezuele
Výcvik bolívarských milicí

USA dosud podnikají údery proti lodím a ponorkám, které podle nich slouží k pašování narkotik z Venezuely. Zda CIA skutečně konkrétní operace ve Venezuele chystá či dokonce už provádí, není jasné. Američtí představitelé však podle listu The New York Times v soukromí uvedli, že konečným cílem Washingtonu je sesazení Madura.

Trump ve čtvrtek také komentoval zprávu listu The Wall Street Journal o tom, že USA vyslaly bombardéry B-1 do blízkosti Venezuely, aby proti této jihoamerické zemi zvýšily vojenský tlak. „Ne, je to nepravdivé,“ řekl o článku Trump. Dodal, že je z Venezuely „velmi nešťastný“.

Armáda USA podnikla v Karibiku úder proti ponorce spojované s drogami
Loď amerického námořnictva, ilustrační snímek

Prezident USA dále hovořil o tom, že Venezuelu využívá Čína k pašování fentanylu. Po předávkování tímto opioidem v loňském roce v USA zemřelo 48 tisíc lidí. Trump se chce tento měsíc v Jižní Koreji na okraj summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) setkat s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. „První otázka na Siho bude fentanyl,“ uzavřel šéf Bílého domu.

Čína v reakci na nová cla obvinila USA ze zvyšování obchodního napětí
Čína zesiluje tlak na USA v rámci celní války

Státy Evropské unie se dohodly na zintenzivnění akcí proti ruské stínové flotile. Po skončení unijního summitu to prohlásil předseda Evropské rady António Costa. Rozhodnutí o tom, zda mají být zmrazená ruská aktiva použita na pomoc Ukrajině, však do prosince odložili. Costa dříve oznámil, že je sedmadvacítka odhodlána v příštích dvou letech Kyjev finančně podporovat. Na závěrech o Ukrajině se shodlo 26 zemí, nepodpořilo je Maďarsko. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj unijní lídry vyzýval, aby se co nejdříve dohodli na použití zmrazených ruských aktiv v Evropě na podporu Ukrajiny. Moskva pak pohrozila bolestivou odpovědí, pokud by se EU pokusila zmrazená ruská aktiva zabavit.
Ve Venezuele, kterou Spojené státy obviňují z pašování drog, nastane brzy pozemní akce. Podle agentury Reuters to prohlásil americký prezident Donald Trump. USA mají v regionu válečné lodě, které podnikají údery proti plavidlům považovaným za pašerácká. Venezuelský autoritářský prezident Nicolás Maduro tvrdí, že Washington připravuje „agresi proti jeho zemi s cílem svrhnout jeho vládu“. Trump před týdnem oznámil, že povolil americké Ústřední zpravodajské službě (CIA), aby ve Venezuele prováděla tajné operace.
Fiala odmítl návrh na snížení emisí o 90 procent do roku 2040

Premiér Petr Fiala na summitu Evropské unie (EU) v Bruselu „jednoznačně odmítl“ návrh klimatického cíle pro rok 2040, kterým je snížit emise skleníkových plynů o 90 procent oproti roku 1990. Šéf vlády to uvedl po skončení jednání. Unijní lídři během schůzky hovořili o další podpoře Ukrajiny, obraně a bezpečnosti, ale právě i o konkurenceschopnosti a klimatických ambicích EU.
Litva hlásí, že její vzdušný prostor narušily dva ruské letouny

Litevský vzdušný prostor ve čtvrtek na 18 vteřin narušily dva ruské vojenské letouny, uvedla podle agentury Reuters litevská armáda. V reakci vzlétly španělské stroje Eurofighter Typhoon, které jsou v regionu nasazeny v rámci mise Severoatlantické aliance pro ochranu vzdušného prostoru Litvy, Lotyšska a Estonska NATO Baltic Air Police. Tito tři členové aliance bojová letadla nevlastní. Rusko podle Reuters přelet svých strojů nad Litvou popřelo.
Bouře Benjamin postupuje přes Evropu, ve Francii je 60 tisíc lidí bez proudu

Německý turista utonul na Korsice při koupání v řece, kde ho po bouři překvapila rychle stoupající hladina vody, informovala agentura AFP. Bouře Benjamin, po jejímž řádění ve Francii nadále zůstává šedesát tisíc odběratelů bez elektrické energie, bude přes Belgii a Nizozemsko postupovat na východ včetně Česka.
Berlín jedná s Talibanem o deportaci Afghánců, čelí za to kritice

Dvacet evropských zemí včetně Česka žádá Evropskou komisi o pomoc s navracením afghánských uprchlíků do vlasti. Apel podepsal také Berlín, který jedná i přímo s hnutím Taliban, které v Afghánistánu vládne. Podle kritiků to ohrožuje citlivé údaje lidí nejen v Německu.
EU přijala 19. balík protiruských sankcí

Členské státy EU se shodly na devatenáctém balíčku sankcí proti Rusku, uvedlo dánské předsednctví. Balík je reakcí na pokračující ruskou invazi na Ukrajinu, zahrnuje řadu opatření v oblasti energetiky a financí včetně postupného zákazu dovozu zkapalněného zemního plynu (LNG) z Ruska.
USA uvalily sankce na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil

Spojené státy ve středu oznámily uvalení sankcí na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil. Šéf resortu financí Scott Bessent uvedl, že k tomuto kroku Washington přistoupil, protože ruský vládce Vladimir Putin odmítá ukončit válku proti Ukrajině, kterou americký ministr označil jako nesmyslnou. Moskva označila sankce za extrémně kontraproduktivní, pokud jde o mír na Ukrajině. Podle mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mariji Zacharovové ruské cíle na Ukrajině zůstávají nezměněné.
