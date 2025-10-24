Ve Venezuele bude brzy „pozemní akce“, prohlásil Trump

Ve Venezuele, kterou Spojené státy obviňují z pašování drog, nastane brzy pozemní akce. Podle agentury Reuters to prohlásil americký prezident Donald Trump. USA mají v regionu válečné lodě, které podnikají údery proti plavidlům považovaným za pašerácká. Venezuelský autoritářský prezident Nicolás Maduro tvrdí, že Washington připravuje „agresi proti jeho zemi s cílem svrhnout jeho vládu“. Trump před týdnem oznámil, že povolil americké Ústřední zpravodajské službě (CIA), aby ve Venezuele prováděla tajné operace.
„Brzy ve Venezuele uvidíme pozemní akci,“ nastínil Trump. Poznamenal, že chce informovat Kongres USA o operacích proti drogovým kartelům, ale zároveň nepředpokládá, že by požádal o vyhlášení války narkomafii.
„No, nemyslím si, že budeme nutně žádat o vyhlášení války. Myslím, že prostě zabijeme lidi, kteří přivážejí drogy do naší země. Jasné? Zabijeme je,“ prohlásil šéf Bílého domu před novináři.
USA dosud podnikají údery proti lodím a ponorkám, které podle nich slouží k pašování narkotik z Venezuely. Zda CIA skutečně konkrétní operace ve Venezuele chystá či dokonce už provádí, není jasné. Američtí představitelé však podle listu The New York Times v soukromí uvedli, že konečným cílem Washingtonu je sesazení Madura.
Trump ve čtvrtek také komentoval zprávu listu The Wall Street Journal o tom, že USA vyslaly bombardéry B-1 do blízkosti Venezuely, aby proti této jihoamerické zemi zvýšily vojenský tlak. „Ne, je to nepravdivé,“ řekl o článku Trump. Dodal, že je z Venezuely „velmi nešťastný“.
Prezident USA dále hovořil o tom, že Venezuelu využívá Čína k pašování fentanylu. Po předávkování tímto opioidem v loňském roce v USA zemřelo 48 tisíc lidí. Trump se chce tento měsíc v Jižní Koreji na okraj summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) setkat s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. „První otázka na Siho bude fentanyl,“ uzavřel šéf Bílého domu.