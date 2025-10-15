Trump povolil CIA provádění tajných operací ve Venezuele


15. 10. 2025Aktualizovánopřed 24 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK, Reuters
Horizont ČT24: Tlak USA na Venezuelu
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že povolil Ústřední zpravodajské službě (CIA), aby ve Venezuele dělala tajné operace. Agentura Reuters krok označuje za „výrazné vystupňování snah USA vyvinout tlak“ na režim venezuelského autoritářského prezidenta Nicoláse Madura. Potvrdil tak zprávu deníku The New York Times (NYT), který dále napsal, že operativci mají prý i povolení zabíjet. Konečným cílem je dle NYT konec Madurova režimu. USA přitom již zničily lodě u venezuelského pobřeží s odůvodněním, že patřily narkoteroristům a převážely drogy.

Rozhodnutí Trumpa podle NYT umožňuje CIA uskutečnit širokou škálu akcí v Karibiku, včetně zmíněných „smrtících operací“ ve Venezuele. Ústřední zpravodajská služba by také mohla podniknout tajné kroky přímo proti Madurovi.

Jestli CIA nyní skutečně plánuje konkrétní operace ve Venezuele, není jasné. Američtí představitelé však podle listu v soukromí jasně uvedli, že konečným cílem snah USA je sesazení Madura.

USA cílí na venezuelské drogové kartely a „kmotra narkostátu“
Nicolás Maduro během vojenského cvičení

Vystupňované napětí mezi Washingtonem a Caracasem je vidět také na amerických vojenských útocích na venezuelská plavidla, která podle USA převážejí drogy. Za poslední týdny při nich zemřelo 27 lidí. Podle Spojených států, které u venezuelských břehů rozmístily své lodě, je do pašování drog zapleten i Maduro.

Šéf Bílého domu tvrdí, že Venezuela propouští do Spojených států velké množství vězňů – údajně osob z psychiatrických zařízení. Pro toto tvrzení však americký prezident neposkytnul důkazy.

Maduro nasadí v reakci na hrozby USA miliony milicionářů
Nicolás Maduro

Autoritářský prezident naproti tomu tvrdí, že Spojené státy se připravují na agresi proti Venezuele a násilnou změnu režimu.

Washington už má v Karibiku deset tisíc vojáků. Většina z nich je v Portoriku, kam armáda přemístila i nejmodernější stíhačky F-35. V mezinárodních vodách nedaleko Venezuely je pak osm válečných plavidel a jedna jaderná ponorka. Tím ale operace podle Trumpa zdaleka nekončí. „Teď se budeme muset zaměřit na souš, protože budou nuceni jít po souši,“ řekl. Caracas už reagoval vyhlášením mobilizace v některých svých regionech.

„Jsou to imperialistická bojová letadla.“ Venezuela odsoudila údajný průlet amerických stíhaček
Letoun F-35
