Americký prezident Donald Trump prohlásil, že povolil Ústřední zpravodajské službě (CIA), aby ve Venezuele dělala tajné operace. Agentura Reuters krok označuje za „výrazné vystupňování snah USA vyvinout tlak“ na režim venezuelského autoritářského prezidenta Nicoláse Madura. Potvrdil tak zprávu deníku The New York Times (NYT), který dále napsal, že operativci mají prý i povolení zabíjet. Konečným cílem je dle NYT konec Madurova režimu. USA přitom již zničily lodě u venezuelského pobřeží s odůvodněním, že patřily narkoteroristům a převážely drogy.
Trump povolil CIA provádění tajných operací ve Venezuele
Rozhodnutí Trumpa podle NYT umožňuje CIA uskutečnit širokou škálu akcí v Karibiku, včetně zmíněných „smrtících operací“ ve Venezuele. Ústřední zpravodajská služba by také mohla podniknout tajné kroky přímo proti Madurovi.
Jestli CIA nyní skutečně plánuje konkrétní operace ve Venezuele, není jasné. Američtí představitelé však podle listu v soukromí jasně uvedli, že konečným cílem snah USA je sesazení Madura.
Vystupňované napětí mezi Washingtonem a Caracasem je vidět také na amerických vojenských útocích na venezuelská plavidla, která podle USA převážejí drogy. Za poslední týdny při nich zemřelo 27 lidí. Podle Spojených států, které u venezuelských břehů rozmístily své lodě, je do pašování drog zapleten i Maduro.
Šéf Bílého domu tvrdí, že Venezuela propouští do Spojených států velké množství vězňů – údajně osob z psychiatrických zařízení. Pro toto tvrzení však americký prezident neposkytnul důkazy.
Autoritářský prezident naproti tomu tvrdí, že Spojené státy se připravují na agresi proti Venezuele a násilnou změnu režimu.
Washington už má v Karibiku deset tisíc vojáků. Většina z nich je v Portoriku, kam armáda přemístila i nejmodernější stíhačky F-35. V mezinárodních vodách nedaleko Venezuely je pak osm válečných plavidel a jedna jaderná ponorka. Tím ale operace podle Trumpa zdaleka nekončí. „Teď se budeme muset zaměřit na souš, protože budou nuceni jít po souši,“ řekl. Caracas už reagoval vyhlášením mobilizace v některých svých regionech.