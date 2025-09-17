Venezuela pořádá námořní cvičení v Karibiku. Odpovídá tím na krok Spojených států, které v oblasti posílily svou vojenskou přítomnost. Podle agentury AFP to ve středu oznámil venezuelský ministr obrany Vladimir Padrino López. Podle ministra je cvičení reakcí na „vyhrůžky ze strany USA“.
Venezuela pořádá v Karibiku vojenské cvičení. USA tam posílily přítomnost armády
Vojenské cvičení má trvat tři dny. Uskuteční se u venezuelského ostrova La Orchila v Karibiku – nedaleko místa, kde americké námořnictvo o víkendu zasáhlo proti venezuelskému plavidlu. Jeden z venezuelských námořních velitelů Irwin Raul Pucci dodal, že cvičení se účastní 12 lodí, 22 letounů a další dvě desítky menších plavidel.
Spojené státy nechaly u venezuelských břehů rozmístit své bojové lodě, které podle Washingtonu mají zasáhnout proti pašování drog. Americký prezident Donald Trump uvedl, že lodě už zničily tři plavidla, která podle něj patřila venezuelským pašerákům drog. Venezuelské úřady spolu s autoritářským vládcem Nicolásem Madurem tvrdí, že Spojené státy se připravují na agresi proti Venezuele.
Venezuela také odmítá kritiku od Spojených států, že nebojuje dostatečně proti pašování drog. Podle Washingtonu je Venezuela „fakticky drogovým státem, jehož vládce Maduro je zapojen do řízení drogových kartelů“.
Venezuelský ministr vnitra Diosdado Cabello ve středu uvedl, že od začátku roku venezuelské úřady zabavily na 60 tun kokainu. „To je největší zabavené množství od roku 2010,“ uvedl ministr. Na Cabella i Madura Spojené státy kvůli údajnému zapojení do organizace pašování drog na americké území vypsaly odměnu za dopadení.