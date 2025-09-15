Šéf Bílého domu Donald Trump prohlásil, že americká armáda v pondělí provedla útok na loď patřící venezuelskému drogovému kartelu. Plavidlo mělo dle prezidenta namířeno do Spojených států. Dodal, že při útoku byli zabiti tři muži.
Trump oznámil útok na loď venezuelských pašeráků drog
„Americké ozbrojené síly provedly na můj rozkaz druhý kinetický útok proti jednoznačně identifikovaným, mimořádně násilným kartelům obchodujícím s drogami a narkoteroristům v oblasti působnosti SOUTHCOM (Jižní velení ozbrojených sil Spojených států, pozn. red.),“ uvedl Trump v příspěvku na sociální síti Truth Social.
„K úderu došlo, když tito potvrzení narkoteroristé z Venezuely přepravovali v mezinárodních vodách drogy a směřovali do Spojených států,“ uvedl dále šéf Bílého domu. Kde přesně k útoku došlo, Trump nespecifikoval.
Příspěvek obsahoval také téměř třicet sekund dlouhé video, které zřejmě zachycovalo loď, jak exploduje a následně hoří. Trump neposkytl žádné důkazy pro své tvrzení, že loď převážela drogy, podotýká agentura Reuters.
Trump mluví o „hrozbě pro národní bezpečnost“
Kartely obchodující s drogami představují podle Trumpa hrozbu pro „národní bezpečnost USA, zahraniční politiku a životně důležité zájmy USA“.
Venezuelský autoritářský vládce Nicolás Maduro dříve v pondělí prohlásil, že nedávné incidenty mezi jeho zemí a Spojenými státy jsou „agresí“ ze strany USA, nikoli napětím mezi oběma státy. Dodal, že mezi vládami obou zemí neprobíhá žádná komunikace.
První podobnou akci uskutečnila americká armáda začátkem září, když v Karibiku zaútočila na venezuelskou loď, která podle Trumpa taktéž převážela nelegální drogy. Útok zabil jedenáct lidí a podle Washingtonu byl jasným vzkazem latinskoamerickým drogovým kartelům. Venezuelský ministr vnitra Diosdado Cabello ho však označil za mimosoudní zabití.