Americká armáda v Karibiku zaútočila na venezuelskou loď, která převážela nelegální drogy. Jako první o této akci informoval americký prezident Donald Trump, který uvedl, že Pentagon brzy poskytne podrobnosti, napsala agentura Reuters.
USA udeřily na loď s drogami z Venezuely
„Do naší země proudí velké množství drog, a to již dlouhou dobu. A právě tyto pocházely z Venezuely,“ řekl prezident USA novinářům v Bílém domě. Spojené státy vyslaly do jižní části Karibiku válečné lodě s cílem naplnit Trumpův slib potírat drogové kartely.
Útok je zřejmě první vojenskou operací tohoto druhu v regionu a následoval jen den poté, co proti přítomnosti plavidel amerického vojenského námořnictva v Karibiku protestoval venezuelský vůdce Nicolás Maduro.
Spojené státy do jižní části Karibiku a okolních vod přesunuly větší počet lodí vojenského námořnictva. Caracas kvůli tomu minulý týden podal stížnost generálnímu tajemníkovi OSN Antóniu Guterresovi. USA tvrdí, že plavidla jsou v oblasti kvůli hrozbě, kterou představují latinskoamerické drogové gangy.
Ministr zahraničí USA Marco Rubio uvedl, že loď, jež byla terčem útoku, provozovala skupina obchodníků s drogami, kterou Washington označil za teroristickou organizaci.
Americké úřady tvrdí, že Maduro je zapojen do pašování kokainu do Spojených států a patří mezi vůdce údajné drogové organizace Cártel de los Soles. Kvůli tomu americké ministerstvo spravedlnosti na Madura vypsalo odměnu padesát milionů dolarů (přes jednu miliardu korun). Spojené státy Madura neuznávají jako prezidenta Venezuely.