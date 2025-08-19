Venezuelský vůdce Nicolás Maduro prohlásil, že nasadí po celé zemi 4,5 milionu příslušníků provládních milicí, aby čelili hrozbám Spojených států ohledně nasazení amerických sil v Karibiku, píše agentura AFP. Připomněla, že USA zdvojnásobily odměnu za Madurovo dopadení na padesát milionů dolarů (téměř 1,1 miliardy korun).
Maduro nasadí v reakci na hrozby USA miliony milicionářů
„Tento týden spustím speciální plán s více než 4,5 milionu členů milicí zaručujících pokrytí celého území státu. Jde o vycvičené, aktivované a ozbrojené milice,“ prohlásil v televizi Maduro. Zároveň obvinil Washington z „přihřívání prohnilých hrozeb“ a burcoval k obraně vlasti: „Pušky a rakety pro rolnictvo! Pro obranu území, svrchovanosti a míru ve Venezuele! Rakety a zbraně pro dělnickou třídu, aby bránila vlast!“
Venezuelské milice, které založil zesnulý Madurův předchůdce v čele režimu Hugo Chávez, se podle oficiálních zdrojů skládají z přibližně pěti milionů lidí, civilistů i záložníků a podléhají armádnímu velení.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio minulý týden potvrdil nasazení amerických námořních a vzdušných sil v Karibiku do operace proti narkotikům. Stalo se tak krátce poté, co administrativa USA zdvojnásobila odměnu za Madura, který podle americké ministryně spravedlnosti Pam Bondiové spolupracuje se zločineckými skupinami a má příjmy z prodeje drog.