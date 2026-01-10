Návštěva Macinky v Kyjevě byla důležitá, ocenil Vondra

Europoslanec Alexandr Vondra (ODS) v Interview ČT24 ocenil, že ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) navštívil v pátek Ukrajinu i jeho slova na podporu Kyjeva. Považuje to za důležité zvláště po novoročním projevu předsedy sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamury, který mezi jiným kritizoval vedení Ukrajiny i poskytování zbraní kyjevskému režimu. Vondra řekl, že „noty SPD jsou psané v Rusku a Okamura je obchodník s fašismem". Moderátorka pořadu Barbora Kroužková k tomuto tvrzení uvedla, že Okamura by to odmítl.
Vondra si rovněž myslí, že se Ukrajina nestane členem NATO, ale „jde o to, aby se nestala vazalem Ruska a to nebylo znovu na našich hranicích."
Zmínil i současnou slabou pozici Evropy v mezinárodních vztazích, domnívá se však, že se probouzí, například v ozbrojování. Závěr pořadu pak byl věnován blížícímu se kongresu ODS.