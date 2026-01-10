Lidé počítají opeřence v rámci Ptačí hodinky


Aplikace v mobilu a hodina volného času stačí dobrovolníkům v projektu Ptačí hodinka. Patří mezi ně také Ondřej Kulhánek, který se jí účastní každý rok už od jejího počátku. Kulhánek zaznamenává spatřené ptáky do aplikace České společnosti ornitologické, v níž najde i základní rozdíly mezi jednotlivými druhy.

Podle ornitologa Filipa Tuháčka patří mezi nejpočetnější sýkora koňadra, sýkora modřinka a kos černý. Dokumentarista a fotograf přírody Prokop Pithart vysvětlil, že sýkora modřinka může v zimě ztratit patnáct až dvacet procent své tělesné váhy, shánění potravy je tak pro ni práce v podstatě na celý den. Pithart se proto přimlouvá, aby lidé dávali do krmítka ideálně tučná semena, ořechy a čerstvé ovoce.

Zájemci mohou sledovat průběh sčítání na webových stránkách, finální výsledky pak budou zveřejněné na začátku února. Vloni se do projektu zapojilo přes 36 tisíc lidí.

Dům v Praze, jehož římsa předloni zabila muže, prochází opravou

Historická budova v pražské Lazarské ulici se nyní opravuje. Během uplynulého roku a půl z ní dvakrát spadl kus římsy, v létě 2024 dokonce zasáhl muže, který na místě zemřel. Dělníci už z budovy odstranili sochy i další ozdoby, u kterých hrozil pád, a budou pokračovat novou omítkou. Kompletně hotovo by mělo být ještě letos.
Aplikace v mobilu a hodina volného času stačí dobrovolníkům v projektu Ptačí hodinka. Patří mezi ně také Ondřej Kulhánek, který se jí účastní každý rok už od jejího počátku. Kulhánek zaznamenává spatřené ptáky do aplikace České společnosti ornitologické, v níž najde i základní rozdíly mezi jednotlivými druhy.
Novým předsedou brněnského hnutí ANO se v pátek stal šéf pěstírny léčebného konopí v brněnské fakultní nemocnici a poslanec Václav Trojan. Zvolila si jej oblastní organizace brněnského hnutí ANO, která o předsednictvo přišla po vyloučení deseti brněnských zastupitelů loni v prosinci. Trojan v čele nahradil náměstka primátorky René Černého, jenž spolu s dalšími zůstal v brněnské městské koalici jako nezávislý.
Návštěvou Ukrajiny chtěla vláda vyslat signál, že je pro ni důležité se s ukrajinskou stranou bavit a navázat co nejrychleji kontakty, řekl v Kyjevě ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Na společné tiskové konferenci se svým ukrajinským protějškem Andrijem Sybihou podotkl, že je dobře, že bude pokračovat muniční inciativa. Řekl také, že Západ by měl být schopen poskytnout Ukrajině dostatečné bezpečnostní záruky na to, aby byly jistou alternativou k členství Ukrajiny v NATO. Poslanec za Motoristy Filip Turek, který se návštěvy rovněž účastnil, prohlásil, že za válku může mimo jiné zahraniční politika supervelmocí a úvahy o rozšiřování NATO.
