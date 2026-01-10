Lidé počítají opeřence v rámci Ptačí hodinky

Aplikace v mobilu a hodina volného času stačí dobrovolníkům v projektu Ptačí hodinka. Patří mezi ně také Ondřej Kulhánek, který se jí účastní každý rok už od jejího počátku. Kulhánek zaznamenává spatřené ptáky do aplikace České společnosti ornitologické, v níž najde i základní rozdíly mezi jednotlivými druhy.
Podle ornitologa Filipa Tuháčka patří mezi nejpočetnější sýkora koňadra, sýkora modřinka a kos černý. Dokumentarista a fotograf přírody Prokop Pithart vysvětlil, že sýkora modřinka může v zimě ztratit patnáct až dvacet procent své tělesné váhy, shánění potravy je tak pro ni práce v podstatě na celý den. Pithart se proto přimlouvá, aby lidé dávali do krmítka ideálně tučná semena, ořechy a čerstvé ovoce.
Zájemci mohou sledovat průběh sčítání na webových stránkách, finální výsledky pak budou zveřejněné na začátku února. Vloni se do projektu zapojilo přes 36 tisíc lidí.