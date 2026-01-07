Chřipková epidemie bude vrcholit do dvou týdnů, počítají odborníci

Do dvou týdnů bude podle odborníků vrcholit chřipková epidemie. I když přes svátky celková nemocnost klesla, očekávají rychlý návrat k vysokým počtům nakažených. Jen v minulém týdnu hlásily laboratoře 940 lidí s respiračním onemocněním na 100 tisíc obyvatel. Čtyři z pěti pacientů měli právě chřipku, oficiálně jí v této sezoně podlehlo 19 lidí. Epidemiologové ale odhadují, že toto číslo může být výrazně vyšší. Chřipka u rizikových pacientů zhoršuje chronická onemocnění.
V plném počtu se například sešla třetí třída na Základní škole Hanspaulka v Praze 6. Podle třídní učitelky Ivy Kolandové však při období vyšší nemocnosti byla přítomna půlka třídy. „To znamená asi dvanáct dětí. Vracely se ještě dost nemocné, potom zase odcházely,“ popisuje. Respirační nemoci se v té době nevyhnuly ani dětem Jany Bukačové, nemocné byly v prosinci. „Všechny měly chřipku,“ dodává.
Podle epidemiologů se ještě jedna vlna chřipky nejen školám nevyhne. „Včera začala škola a začalo se pracovat. (…) Zhruba v horizontu jednoho až dvou týdnů to samozřejmě bude vidět i na datech nemocnosti,“ uvedl vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu Jan Kynčl. Zhruba za dva týdny prý očekává „určitý vrchol“.
O něco více by mohlo být i lidí s těžším průběhem onemocnění. Zatímco na přelomu roku ubylo i díky prázdninám mezi dětmi nově nakažených o třetinu. Více než o polovinu přibylo nemocných nad 65 let. Komplikace s chřipkou hrozí hlavně u seniorů – hlavně kvůli dalším chronickým onemocněním.
Očkování jako nejúčinnější prevence
Do ordinace Pavly Mrázkové z Pelhřimova teď přichází pacienti s chřipkou každý den. Nejúčinnější ochranou je podle lékařů očkování. Na rozdíl od mladších dospělých je pro lidi nad 65 let vakcína stále dostupná. „Nevadí, i když je člověk naočkovaný v době, kdy se už i s tím virem setkal – že to není na škodu, že mu to očkování neublíží,“ popisuje praktická lékařka Michaela Veselá Petrová. Vakcinace může podle ní „přece jen zlepšit průběh“.
Imunita se po injekci vytvoří za dva týdny. V únoru by se podle epidemiologů měla už dát chřipka na ústup. Nastoupit pak mohou ale další respirační viry – jako covid-19. Ten je teď po chřipce v populaci druhým nejčastějším.
Nemocnice řeší nápor pacientů
Interní oddělení v nemocnicích se momentálně potýkají s náporem pacientů. Řadu těch ve Středočeském kraji zaplnili pacienti s respiračními onemocněními – tedy chřipkou nebo covidem-19. Lékaři přitom potvrzují, že průběhy nemocí jsou kvůli variantě viru v letošní sezoně těžší a delší.
„Celková slabost, pád – u starších lidí to, co jsou projevy chřipkového onemocnění. Nemusí tam být vyjádření teploty – 39, 40 – prostě jsou slabí, nezvládnou běžnou domácnost,“ vysvětluje primářka interního oddělení z Oblastní nemocnice Kolín Emilie Niedobová.
Nemocnice omezila návštěvy už před vánočními svátky. Důvodem bylo právě šíření respiračních nemocí. „Ovšem nesetkalo se to s úplně dobrou odezvou v řadách návštěv. Mnoho z nich nedodržovalo základní epidemiologická pravidla – to znamená nošení respirátorů,“ podotýká ředitel Oblastní nemocnice Kolín Petr Chudomel.
S postupným zhoršováním situace se rozhodli návštěvy zakázat úplně zatím jen na interně, až na výjimky.
Šíření nákazy přes svátky
Plno má také interní oddělení Nemocnice Nymburk. Jde celkem o 55 lůžek, včetně intenzivní péče. Nejvíce pacientů tam přijali během svátků. „Na urgentním příjmu bylo devadesát procent přijímaných pacientů s respiračními onemocněními,“ přiblížila Andrea Beranová z oddělení PR a marketingu nymburské nemocnice.
Manželům Svobodovým, kteří v tamní nemocnici leží asi dva týdny, se zhoršilo právě dýchání, proto si zavolali záchrannou službu. Část pacientů do nemocnic míří prozatím jen na vyšetření.
Omezení platí i v Mladé Boleslavi. V Klaudiánově nemocnici mají lidé nosit respirátor a dezinfikovat si před vstupem ruce.
Klesá nákaza žloutenkou
Postupné zvolnění šíření nákaz naopak hygienici zaznamenávají u žloutenky. Pokles počtu nově nakažených je vidět už druhý měsíc po sobě. Ministerstvo zdravotnictví předpokládá, že trend bude pokračovat. Víc případů se může nárazově objevit koncem ledna, kdy se nemoc projeví u lidí, kteří se nakazili během Vánoc.
Nejjednodušším, ale zásadním opatřením je mytí rukou. Experti ale také nabádají k očkování, v lednu má do Česka dorazit zhruba 120 tisíc vakcín. Loni se v tuzemsku nakazilo žloutenkou 3250 lidí. Je to pětkrát více než v roce 2024 a vůbec nejvíc za posledních 40 let. Nemoci podlehlo 36 pacientů, o rok dřív měla dvě oběti.
„Očekáváme, že pokles bude v řádu deseti až jedenácti měsíců,“ nastínil ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum. „Tím, že dnes potvrdíme, že klesající trend tam je, tak to automaticky neznamená, že se dostaneme na nějaký normální epidemiologický výskyt,“ varoval. I nadále je tak dle něj důležité dodržovat protiepidemická opatření.