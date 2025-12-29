Vánoce zpomalily šíření nemocí, po Novém roce ale epidemie zesílí


před 41 mminutami
3 minuty
Školní vánoční volno snížilo v minulém týdnu kontakt mezi dětmi i návštěvy u lékařů, a proto se akutní respirační nemoci nešířily tak rychle. Plzeňský kraj zaznamenal o polovinu méně nových případů, skoro stejný pokles hlásí také Ústecký a Jihočeský kraj, Liberecký má o 42 procent méně nových nemocných. Počet akutních respiračních infekcí tak mezi 51. a 52. týdnem vzrostl jen mírně, ze 1486 na 1580 na sto tisíc obyvatel.

Nový rok ale přinese dle expertů obrat pozitivního trendu, šířit se bude zejména chřipka. Podle epidemiologa Romana Prymuly byla doteď nejvyšší nemocnost ve věkové skupině do čtrnácti let, nyní očekává její „přelití“ mezi starší lidi. I zde budou dle Prymuly hrát roli Vánoce, během kterých se setkávají rodiny. Nemocnice se proto na možný nápor připravují navýšením lůžkových kapacit. První příznaky respiračních infekcí se projeví zhruba do týdne od nakažení.

Vánoce zpomalily šíření nemocí, po Novém roce ale epidemie zesílí

Školní vánoční volno snížilo v minulém týdnu kontakt mezi dětmi i návštěvy u lékařů, a proto se akutní respirační nemoci nešířily tak rychle. Plzeňský kraj zaznamenal o polovinu méně nových případů, skoro stejný pokles hlásí také Ústecký a Jihočeský kraj, Liberecký má o 42 procent méně nových nemocných. Počet akutních respiračních infekcí tak mezi 51. a 52. týdnem vzrostl jen mírně, ze 1486 na 1580 na sto tisíc obyvatel.
