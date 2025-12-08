Česko je na prahu chřipkové epidemie


Tuzemsko stojí podle hlavní hygieničky Barbory Mackové na prahu chřipkové epidemie. Podle dat za minulý týden přibylo v Česku od týdne předchozího nemocných asi o šestinu, roste zejména počet nemocných dětí ve školním věku. Mezi různými infekcemi dýchacích cest se zvýšil podíl chřipky, pacientů za týden přibylo skoro o třetinu, uvedl Státní zdravotní ústav (SZÚ).

„Celková nemocnost je sice zatím na úrovni hodnot obvyklých pro toto roční období, ale je zaznamenán značný vzestup nemocnosti u dětí ve věku šest až 14 let. V kategorii chřipkových onemocnění se v Česku nemocnost výrazně zvyšuje, a to zejména u dětí a dospělých do 24 let, což bývá typické před začátkem chřipkové epidemie,“ uvedl vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Jan Kynčl.

Mezi regiony podle něj zatím nejsou v nemocnosti významné rozdíly. Do předchozího týdne stonalo nejvíc nemocných, jejichž respirační infekci lékaři podrobně vyšetřili, s covidem-19. Jeho podíl se v předchozím týdnu snížil na zhruba pětinu, snižuje se i podíl rhinovirů, které způsobují hlavně rýmu.

Naopak chřipky za týden o třetinu přibylo a tvoří více než 49 procent zachycených případů. „Hlavním nosným subtypem infekcí v Evropě, u kterého lze očekávat, že se může promítnout i do vývoje v ČR, je typ A/H3N2,“ upřesnila viroložka SZÚ Helena Jiřincová.

Mít obavu je normální, pravých odmítačů očkování je málo, říká infektolog
Ilustrační foto

Tato varianta komplikuje situaci ve velké části západní Evropy, zejména kvůli její nové podvariantě K (J.2.4.1). U ní se během léto objevilo několik nových mutací, které zřejmě zvyšují nakažlivost a také jsou proti ní méně účinné protilátky jak z předchozího onemocnění, tak i z očkování: vakcína je v současné době ze 70 až 75 procent účinná v prevenci hospitalizace dětí ve věku od 2 do 17 let a z 30 až 40 procent účinná u dospělých.

