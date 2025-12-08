Česko je na prahu chřipkové epidemie

Tuzemsko stojí podle hlavní hygieničky Barbory Mackové na prahu chřipkové epidemie. Podle dat za minulý týden přibylo v Česku od týdne předchozího nemocných asi o šestinu, roste zejména počet nemocných dětí ve školním věku. Mezi různými infekcemi dýchacích cest se zvýšil podíl chřipky, pacientů za týden přibylo skoro o třetinu, uvedl Státní zdravotní ústav (SZÚ).
„Celková nemocnost je sice zatím na úrovni hodnot obvyklých pro toto roční období, ale je zaznamenán značný vzestup nemocnosti u dětí ve věku šest až 14 let. V kategorii chřipkových onemocnění se v Česku nemocnost výrazně zvyšuje, a to zejména u dětí a dospělých do 24 let, což bývá typické před začátkem chřipkové epidemie,“ uvedl vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Jan Kynčl.
Mezi regiony podle něj zatím nejsou v nemocnosti významné rozdíly. Do předchozího týdne stonalo nejvíc nemocných, jejichž respirační infekci lékaři podrobně vyšetřili, s covidem-19. Jeho podíl se v předchozím týdnu snížil na zhruba pětinu, snižuje se i podíl rhinovirů, které způsobují hlavně rýmu.
Naopak chřipky za týden o třetinu přibylo a tvoří více než 49 procent zachycených případů. „Hlavním nosným subtypem infekcí v Evropě, u kterého lze očekávat, že se může promítnout i do vývoje v ČR, je typ A/H3N2,“ upřesnila viroložka SZÚ Helena Jiřincová.
Tato varianta komplikuje situaci ve velké části západní Evropy, zejména kvůli její nové podvariantě K (J.2.4.1). U ní se během léto objevilo několik nových mutací, které zřejmě zvyšují nakažlivost a také jsou proti ní méně účinné protilátky jak z předchozího onemocnění, tak i z očkování: vakcína je v současné době ze 70 až 75 procent účinná v prevenci hospitalizace dětí ve věku od 2 do 17 let a z 30 až 40 procent účinná u dospělých.