Některé zaměstnanecké benefity je třeba využít do konce roku

Od ledna se zvednou limity pro daňové osvobození zaměstnaneckých benefitů. Týká se to příspěvků na stravu, volný čas i zdraví. Benefity ale mají určitou platnost a ta může ke konci roku vypršet. Zvyšuje se tedy například poptávka po poukazech na zájezdy, které lze využít dva roky. Nejrozšířenějším benefitem zůstává příspěvek na stravování. I na to budou moci zaměstnavatelé bez daňového zatížení přispět více. Stravenky pobírá zhruba 1,2 milionu lidí. Stále oblíbenější je stravenkový paušál vyplácený ke mzdě.