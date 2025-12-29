Německá armáda po obviněních z extremismu propustila několik výsadkářů


před 43 mminutami|Zdroj: ČTK

Německá armáda uvedla, že propustila několik výsadkářů a desítky dalších vyšetřuje v souvislosti s násilím, sexistickým chováním, užíváním drog či sympatiemi ke krajní pravici, informoval v pondělí deník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Vyšetřování zaměřené na příslušníky 26. výsadkového pluku se sídlem ve Zweibrückenu na jihozápadě Německa bylo zahájeno poté, co v červnu podaly trestní oznámení dvě vojákyně, napsal FAZ. Podezřelých je 55, z nichž s devatenácti je vedeno řízení o propuštění, přičemž třem vojákům byl již služební poměr ukončen. Odvolán byl také velitel elitní jednotky.

FAZ s odvoláním na zdroje z pluku dle agentury DPA informoval o „hajlování a údajném nacistickém večírku“. V Zweibrückenu podle něj existovala „pravicově extremistická, otevřeně antisemitská klika“. Ženy v jednotce podle zdrojů čelily exhibicionismu a musely poslouchat oplzlé vtipy či sexuálně agresivní narážky.

„Nepřijatelné incidenty“

„Pravicový extremismus a nevhodné sexuální chování – to jsou porušení, o která tu jde – nejsou v Bundeswehru tolerována,“ řekl podle agentury AFP v souvislosti s „nepřijatelnými incidenty“ mluvčí Bundeswehru Kenneth Harms. Odsoudil také „závažné porušení intimních práv některých osob“, které má „potenciál poškodit pověst Bundeswehru jako celku“.

Na konci listopadu státní zastupitelství ve Zweibrückenu informovalo, že obdrželo 19 trestních oznámení podaných vnitřní inspekcí armády, která se týkala vojáků i poddůstojníků. Policie vyšetřuje možné porušení zákona o omamných látkách nebo zákona o užívání konopí pro osobní potřebu, ale také podezření z podněcování nenávisti a používání „symbolů protiústavních organizací“, což je terminologie spojovaná s neonacistickými hnutími.

