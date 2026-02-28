Aerolinky ruší lety do oblasti Perského zálivu


Letecké společnosti v reakci na údery na Írán a odvetné útoky v regionu ruší lety na Blízký východ a do oblasti Perského zálivu. Není jasné, jak dlouho přerušení letů potrvá, poznamenala BBC. Z Letiště Václava Havla v Praze bylo zrušeno pět letů, všechny do Tel Avivu a Dubaje.

„Evidujeme v tuto chvíli pět zrušených letů. Jedná se o odlety do Tel Avivu nebo Dubaje,“ uvedlo Letiště Praha. Pracovníci letiště cestujícím doporučili, aby sledovali aktuální informace na webu letiště či svého dopravce, další podrobnosti o situaci neposkytli.

Írán, Izrael a Irák už ráno oznámily, že uzavírají do odvolání svůj vzdušný prostor, následně tak učinily Katar, Kuvajt a Spojené arabské emiráty. „Narušení provozu bude mít zásadní dopad na globální leteckou dopravu, protože v SAE sídlí dva hlavní dálkoví dopravci, Emirates a Etihad,“ upozornila agentura AP.

Největší evropské aerolinky, německá Lufthansa, zrušily lety do Tel Avivu, Bejrútu, Ammánu, Erbilu a Teheránu až do 7. března, uvedla agentura AFP s odvoláním na prohlášení společnosti. Do neděle Lufthansa pozastaví lety do a z Dubaje a Abú Dhabí „vzhledem k současné situaci na Blízkém východě“. Zrušení letů na Blízký východ oznámily rovněž turecké aerolinky Turkish Airlines.

Vše o útoku na Írán
„Kvůli mnohým uzavřením leteckých prostorů v regionu Emirates dočasně pozastavuje všechny operace z a do Dubaje,“ uvedla sama letecká společnost. Ta má v Dubaji svůj hlavní letecký hub, ze kterého obsluhuje lety do prakticky celého světa. Společnost měla na plánu odpolední let z Prahy. Jak dlouho přerušení letů potrvá, neuvedla.

Společnost Wizz Air pozastavila všechny lety do a z Izraele, Dubaje a Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech a Ammánu v Jordánsku s okamžitou platností do 7. března. KLM zrušila lety z Amsterdamu do Tel Avivu. Oman Air pozastavila všechny lety do Íránu a Izraele. Kuvajt pozastavil všechny lety do Íránu až do odvolání. Izrael zrušil všechny civilní lety a uzavřel svůj vzdušný prostor, uvedl na svém webu britský list The Guardian.

V arabských zemích se ozvaly exploze
„Momentálně sedíme v letadle Qatar Airways na (londýnském letišti) Gatwick, zatímco pilot čeká na pokyny. Měli jsme večer přistát v Dauhá, což nyní zní nepravděpodobně. Dauhá leží vedle největší americké letecké základny na Blízkém východě,“ napsal zpravodaj BBC na webu stanice.

„Lety jsou přesměrovány po celé oblasti Perského zálivu a samozřejmě nikdo neví, jak dlouho to potrvá a kde to skončí. Írán vždy jasně dával najevo, že na případný útok odpoví. Stále mu zůstává spousta raket a dronů a má v regionu k dispozici velké množství amerických vojenských cílů, včetně válečných lodí amerického námořnictva na moři,“ dodal.

Riziko na moři

Britská vojenská námořní služba (UKMTO) upozornila podle agentury Reuters na významné vojenské aktivity v Perském a Ománském zálivu, severní části Arabského moře a v Hormuzském průlivu a vybídla plavidla k opatrnosti a k „nahlášení jakékoliv podezřelé aktivity“. Podle Reuters byly slyšet výbuchy u íránského ostrova Chárk, kde se nachází ropný terminál, přes který Írán vyváží devadesát procent svého ropného exportu.

Velitelství páté flotily amerického námořnictva v Bahrajnu, které se podle úřadů hostitelské země stalo cílem raketového útoku při íránském odvetném úderu, má na starosti bezpečnost námořních tras kolem ropou bohatého Blízkého východu. Tyto vody zahrnují Perský záliv, Rudé moře a části Indického oceánu, uvedla agentura AP.

Připomněla, že Teherán opakovaně hrozil uzavřením Hormuzského průlivu mezi Íránem a Ománem v případě, že bude napaden. Íránští spojenci, povstalečtí hútíové v Jemenu, pohrozili, že obnoví útoky na námořní trasy a na Izrael, dodala.

Írán má tisíce raket, esem v rukávu je Hormuz
10:51
07:35
10:57
09:40
před 3 hhodinami
před 9 hhodinami
včera
včera

10:51

07:35

12:03

10:57

09:40

před 3 hhodinami

před 4 hhodinami

