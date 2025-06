Na polsko-německé hranici hlídkuje samozvaná milice, píše list. Prý hledá migranty

Na polsko-německé hranici vykonává nezákonné kontroly samozvaná milice. Napsal to polský list Gazeta Wyborcza, podle nějž příslušníci milice blokují dopravu a zastavují auta. Sami přitom tvrdí, že „chrání západní hranici před migranty, které Německo odesílá do Polska“. Kontrolu nad děním podle listu převzaly hlídky dobrovolníků, uniformované strážce pořádku není vidět.

Samozvaní strážci hranic v Západopomořanském vojvodství tvrdí, že chrání západní hranici země před nelegálními migranty, které prý Německo odesílá do Polska. Úřady podle deníku zareagovaly se zpožděním. Ministerstvo vnitra vydalo komuniké, ve kterém ujistilo, že Polsko stejně jako Německo v zájmu bezpečnosti zavedlo kontrolu západní hranice.

„Tvrzení, že Němci přemisťují migranty do Polska, je nepravdivé. V dané situaci máme do činění většinou s cizinci, kteří žili na území Polska (většinou legálně, pozn. red) a kteří se následně pokusili vycestovat do Německa, ale při kontrole jim byl vstup odmítnut,“ zdůraznilo ministerstvo.