Napětí mezi Německem a Polskem pokračuje. Tusk se proto ohlíží na sever

Polská východní hranice se opevňuje proti ilegální migraci i proti invazi. Podle premiéra Donalda Tuska jde o obranu celé Evropy, která by proto měla platit. Chtěl o tom přesvědčit německého spolkového kancléře Olafa Scholze, ten však místo toho oznámil prodloužení policejních kontrol mezi oběma zeměmi.

Spojenci z Pobaltí a Skandinávie

Tusk nešetřil kritikou kancléře Scholze po jeho telefonátu s ruským vůdcem Vladimirem Putinem. Neskrývá zklamání, že se spolková vláda staví proti polskému návrhu na vybudování protiraketového štítu nad Evropou. Místo na západ se proto polský premiér ohlíží na sever a za klíčové označil vztahy s osmi zeměmi z Pobaltí a Skandinávie.

Politolog Sławomir Sowiński se domnívá, že Tuskovi jde o koalici, která „přesvědčí čisté plátce do unijního rozpočtu, aby prostředky investované do ochrany hranice Polska s Běloruskem a Ruskem považovaly za prostředky investované do bezpečnosti celé EU“.

Spor ohledně Nord Streamu

Varšava s Berlínem navíc od léta vede spor kolem vyšetřování exploze plynovodu Nord Stream. Polsko projekt vždy kritizovalo, v létě pak tamní úřady ignorovaly německý zatykač na domnělého pachatele a nechaly ho vycestovat mimo EU.

Německo chce mít se svým polským sousedem dobré vztahy. Berlín doufal, že se výrazně zlepší, až v čele Polska nebude národně konzervativní a vůči Německu velmi kritická strana Právo a Spravedlnost (PiS) Jaroslava Kaczyńského.