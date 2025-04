Černochová a Hřib se střetli s Havlíčkem kvůli muniční iniciativě

ČT24,

Jan Škoda,

ČTK

27. 4. 2025 Aktualizováno před 6 m minutami | Zdroj: ČT24 , ČTK

61 minut Otázky Václava Moravce - 1. část Zdroj: ČT1

Česká muniční iniciativa dodala do konce letošního dubna na Ukrajinu dalších 400 tisíc kusů velkorážové munice. V Otázkách Václava Moravce to řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS), která odmítla návrh místopředsedy hnutí ANO Karla Havlíčka, aby se iniciativa přesunula pod NATO. Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba je nutné v iniciativě pokračovat.

Česká muniční iniciativa se podle Černochové dočkala poděkování od ministra obrany USA Petea Hegsetha, ten vyzval i další státy, aby se finančně zapojily. Podle ministryně nyní Ukrajině nejvíc pomůže, když bude mít dostatek vojenského materiálu, aby se ještě nějakou dobu dokázala bránit. „Než dojde k mírovým jednáním,“ dodala. Podle Havlíčka hnutí ANO navrhovalo, aby se muniční iniciativa předala na úroveň NATO. Měla by tak prý lepší záběr a koordinaci, NATO je prý také hrozbou pro Rusko. „Nemyslím si, že Česká republika bude tím, kdo rozhodne válku na Ukrajině,“ prohlásil Havlíček. Nepodceňuje prý například aktivity takzvané koalice ochotných, Rusko má ale podle něj obavu především z USA a NATO, pokud tam Spojené státy budou. Černochová s přesunem muniční iniciativy pod NATO nesouhlasila, prý se do ní připojují i některé země mimo Alianci, které touží po tom, aby byl na Ukrajině brzy mír.

Kolik peněz šlo z Česka? Podle Hřiba má Havlíček „zvláštní příchylnost k Rusku“ a není podle něj jasné, jaký postoj hnutí ANO zastává. „Muniční iniciativa je úspěšná a tím pádem je nutné v ní pokračovat,“ uvedl. Podle Havlíčka hnutí ANO kritizovalo, že je iniciativa „netransparentní“ a že se v ní „kšeftuje“. Na to mu Černochová odvětila, že pokud má nějaké pochybnosti, má podat trestní oznámení. Havlíček se Černochové ptal, kolik peněz šlo na muniční iniciativu v minulém roce z tuzemského rozpočtu, podle ní to bylo po schválení vládou „kolem jedné miliardy korun“. „Šlo to české společnosti, která má sídlo v České republice. Je to zcela transparentní způsob, protože i Česko se chtělo zapojit do muniční iniciativy,“ dodala.

33 minut Otázky Václava Moravce - 2. část Zdroj: ČT24

Černochová připomněla, že za loňský rok se pro Ukrajinu podařilo zprostředkovat dodávky přibližně 1,5 milionu kusů dělostřelecké munice různých ráží. Letos jsou podle ní peníze zajištěny zhruba do podzimu. Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) na začátku dubna uvedl, že se pro iniciativu podařilo získat další finanční zdroje od Kanady, Norska, Dánska a Nizozemska. Šéfka resortu obrany řekla, že se připojují další země, zmínila bilaterální jednání s Belgií, která podle ní také přislíbila participaci na iniciativě.

Schůzka Trumpa a Zelenského Politici se v diskusním pořadu vyjádřili i k sobotní schůzce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a amerického prezidenta Donalda Trumpa ve Vatikánu. Černochová ji považuje za průlom, vyjadřuje podle ní naději, že Trump prozřel v tom, že ruský vládce Vladimir Putin je agresor. Podle Havlíčka je zatím těžké říci, jestli je to definitivní průlom, schůzku ale považuje za další posun. „On ten posun nastává postupně,“ uvedl. „V zásadě dneska asi není nikdo jiný než Trump, který má šanci to dovést do určitého finále,“ dodal. Také podle Hřiba jsou důvody k optimismu. Problém ale vidí v rozdílech mezi návrhem Spojených států a plánu, který vzešel z londýnské schůzky koalice ochotných.

Podle webu Axios počítá návrh Spojených států například s tím, že USA de iure uznají ruskou kontrolu nad Krymem, fakticky také ruskou kontrolu nad částmi čtyř okupovaných oblastí. Ukrajina se nestane členem NATO, může však vstoupit do Evropské unie. Rusko se stáhne z Charkovské oblasti. Návrh také počítá například s kompenzacemi pro Ukrajinu a pomocí s obnovou. Koalice ochotných jedná o podpoře napadené zemi. Jednou z variant je podle médií vyslání Evropany vedených mírových sil na Ukrajinu. Cílem by bylo odradit Rusko od porušení možné dohody o příměří, a zároveň by to ulevilo ukrajinským vojákům. Navýšení platů v armádě Řeč v Otázkách Václava Moravce přišla také na otázku platů vojáků. Černochová doufá, že se podaří schválit jejich navýšení k začátku července. Dříve uvedla, že by se měsíční plat vojáků měl zvýšit minimálně o 8300 korun hrubého. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) prohlásil, že vnitro přizpůsobí návrh na zvyšování odměn pro policisty a hasiče tomu, kolik bude požadovat obrana pro vojáky. Černochová uvedla, že by navýšení platů přála i příslušníkům bezpečnostních sborů. „Ale budu se bránit tomu, aby někdo srovnával příslušníky bezpečnostních sborů s příslušníky armády, protože se tyhle dvě služby prostě srovnávat nedají,“ řekla.