Vnitro přizpůsobí zvyšování odměn návrhu obrany, řekl Rakušan

„Paní ministryně teď přijde s nějakým návrhem, který dá za obranu, my tomu samozřejmě přizpůsobíme ten náš,“ prohlásil Rakušan. Vnitro podle něj návrh obrany okomentuje v meziresortním připomínkovém řízení a bude reagovat vlastním. Sladit chce nejen částku, o kterou by se měly platy zvyšovat, ale i dobu, ve které by se měly zvýšit. Pokud chce vláda udržet bezpečnost země, měla by podle ministra částku na zvýšení odměn pro policisty a hasiče v rozpočtu najít.

„Chceme, aby bezpečnostní sbory byly financovány úplně stejně jako armáda,“ poznamenal Machovič. Je to podle něj nezbytné proto, aby si sbory nekonkurovaly a lidé od hasičů a policistů neodcházeli k vojsku. S tím souhlasí i zástupci dalších odborových svazů. Doplnili, že by přidáno měly dostat i sbory spadající pod ministerstvo spravedlnosti a financí, tedy vězeňská služba či celníci. Ministr vnitra i odboráři se shodli na tom, že nyní počkají, jak dopadnou jednání kabinetu. Protesty zatím odbory nechystají.