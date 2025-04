Černochová chce vojákům zvýšit platové tarify i příspěvek na bydlení

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) chce vojákům zvýšit platové tarify i příspěvek na bydlení. Měsíční plat vojáků by se měl zvýšit o zhruba 8300 korun hrubého, řekla na středeční tiskové konferenci.

Služební příspěvek na bydlení by podle návrhu měl vzrůst minimálně o sto procent, podotkla ministryně. „Zvýší se i některé další příspěvky, a to díky schválené novele zákona o vojácích z povolání,“ dodala.

Měsíční plat by se měl vojákům dle ministryně díky navrhovaným změnám zvýšit minimálně o 8300 korun hrubého. „Většina vojáků dostane přidáno víc. Je tam kombinace tarifu, zmiňovaného příspěvku na bydlení plus nějakých příspěvků, které se týkají například jízdného jízdného,“ doplnila. Peníze na zvýšení platů půjdou podle Černochové z rozpočtu.

„Mezi nejdůležitějšími navrhovanými změnami je zvýšení platových tarifů, zvýšení služebního příspěvku na bydlení. Návrh zvyšuje také platové tarify pro vojáky v hodnostech od svobodníka po štábního praporčíka o patnáct procent, pro další hodnostní sbory je to o deset procent,“ vyjmenovala Černochová.

Cílem návrhů je stabilizace armády a motivace vojáků, poznamenala Černochová. „A to těch současných, tak i těch budoucích. V minulosti se debata zplošťovala jen na náborový příspěvek. (...) Naším cílem samozřejmě je získávat nové vojáky, ale hlavně chceme udržet ty stávající.“

K začátku letošního roku čítal resort obrany 28 285 vojáků z povolání a 4521 členů aktivní zálohy. V armádě je ale podle Řehky asi 24 tisíc vojáků.

Podle plánů by do roku 2030 chtěla mít armáda třicet tisíc vojáků z povolání a deset tisíc příslušníků aktivní zálohy. Nové cíle výstavby schopností NATO podle Řehky navíc ukazují potřebu až 37 500 vojáků pro naplnění potřeb kolektivního odstrašení a obrany. Aby armáda dosáhla cílů ze strategických plánů, musel by podle dřívějšího Řehkova vyjádření představovat čistý přírůstek 1200 vojáků ročně. Loni byl však sedm desítek lidí.