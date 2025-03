Vláda chce navýšit rozpočet resortu obrany na rekordní částku

Celkové výdaje na obranu mají vzrůst na 2,2 procenta HDP, tedy na víc než 194 miliard. Pomoci má i zhruba sedm miliard odjinud, třeba z hmotných rezerv. Do roku 2030 chce kabinet obranný rozpočet zvýšit na tři procenta HDP, tedy zhruba na tři sta miliard.

Resortu obrany plánuje vláda v příštím roce poslat o 33 miliard více než letos. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) hodlá po loňském zmrazení platů vojáků poslat více peněz mimo jiné i na jejich výdělky. „My chceme samozřejmě v první řadě investovat do lidí. A určitě to jsou tanky 2A8, chceme posílit těžkou brigádu, když jsme rozhodli o bojových vozidlech pěchoty,“ ujasnila.

Opozice chce o výdajích na obranu a o připravenosti armády bránit zemi jednat ve sněmovně, nechala kvůli tomu svolat na středu mimořádnou schůzi. „Jakým způsobem se ty peníze utratí… Protože rozhodně podepisování zálohových faktur na letadla, která přijdou za deset let, nám rozhodně žádnou vyšší bezpečnost nezajistí,“ poznamenala šéfka poslanců ANO Alena Schillerová.

„Když je dobře vynaložíme – a my to uděláme dobře – tak z toho budeme mít prospěch nejen z oblasti bezpečnosti, ale i v oblasti ekonomického rozvoje,“ prohlásil premiér Petr Fiala (ODS).

O výdajích dalších ministerstev a rozpočtovém schodku pro příští rok začne koalice vyjednávat v dubnu. Deficit chce ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) snížit z letošních plánovaných 241 miliard na 220 miliard. „Máme stanovené výdajové rámce. Debatovali jsme o tom na rozpočtovém výboru, mělo by to být zhruba kolem 220 miliard. Bude se to ještě upřesňovat podle dubnové makroprognózy, dle toho, jak bude odhadována nominální výše hrubého domácího produktu,” řekl.