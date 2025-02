S rozpočty na obranu by měla pomoci EU, míní vládní politici

Symbolem navyšování rozpočtu na obranu jsou bojová letadla F-35 – jde o největší armádní zakázku v historii Česka. I díky ní vláda loni splnila závazek vůči NATO posílat na obranu minimálně dvě procenta HDP. To ale brzy stačit nebude, potřeba může být až dvojnásobek.

„Určitě to bude rozloženo v čase. Na druhou stranu moc času na posílení kapacit nám americká strana nedává. Tam bych mluvil v horizontu let, nikoliv deseti, patnácti, jak je to obvyklé při budování nějaké kapacity,“ uvedl předseda sněmovního bezpečnostního výboru Pavel Žáček (ODS).

Podle předsedy sněmovního zahraničního výboru Richarda Brabec (ANO) je důležité, co se za peníze pořídí. „Víc než jestli to bude dva a půl nebo tři procenta – určitě to nebude během jednoho roku – tak je důležité, co za to pořídíme,“ podotkl s tím, že není žádným tajemstvím, že má hnutí ANO k F-35 výhrady.