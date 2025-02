Na obranu budou potřeba nejméně tři procenta HDP, soudí Řehka

„Dnes musí mít armáda jak kvalitu, tak kvantitu. Musí mít funkční systém záloh, musí být schopna mobilizovat v případě větší krize. To jsou všechno věci, které se dvacet let neřešily,“ řekl s tím, že dříve bylo zadání, „nechystejte se na takový konflikt, protože není pravděpodobný, nehrozí, je to moc nákladné“.

Úkolem je tak chystat se na možný velký konflikt vysoké intenzity s technologicky vyspělým protivníkem, který může mít jaderné zbraně, tedy na potenciální konflikt s Ruskem. „Musíme se na to dlouhodobě připravovat, abychom se mu vyhnuli, abychom odstrašovali,“ vysvětlil Řehka. A to si podle něj vyžádá vynakládat na obranu a bezpečnost nejméně tři procenta hrubého domácího produktu oproti současným dvěma.

Jaký mít model armády?

Podle Řehky je také seriózní zahájit debatu, jestli současný model malé profesionální armády a hrstky dobrovolných záloh na tento úkol stačí. K tomu chce co nejdříve zadat široce pojatou analýzu, která se bude věnovat například demografickému vývoji, trhu práce či vývoji nálad ve společnosti.

Osobně se domnívá, že současný model nebude dostatečný. Zmínil možnost využít jinou formu. „Může být povinná, může být dobrovolná, já nevím.“

Oproti současnému stavu by podle Řehky bylo potřeba do poloviny třicátých let zvýšit počet profesionálních vojáků o čtrnáct tisíc. Podle nynějších plánů budování české armády by v roce 2030 měla mít třicet tisíc vojáků z povolání. Nyní jich je v armádě přibližně 23 600 a za posledních pět let jich přibyla zhruba tisícovka. K tomu je k dispozici přes pět tisíc členů aktivních záloh, u nichž se do roku 2030 počítá s deseti tisíci. Počty obou skupin se však dlouhodobě nedaří zvyšovat podle plánů.