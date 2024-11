Do armády s brýlemi nebo astmatem. Obrana zmírňuje požadavky

Události: Zmírnění podmínek pro přijetí do armády (zdroj: ČT24)

„Můj tatínek byl voják, takže mě to motivovalo. A sestra si dávala přihlášku k policii, takže jsme se takhle rozhodly obě dvě,“ popsala posluchačka kurzu základní vojenské přípravy Kateřina Némethová. Zdravotní potíže nemá, před nástupem si ale naordinovala trénink, a to hlavně běh. „Alergie nebo brýle, nic takového nemám, takže v tom jsem strach neměla. Možná trošku z fyzických testů, ale nakonec to bylo všechno v pohodě a proběhlo v klidu,“ dodala.

Armáda nově rozlišuje tři kategorie zdravotní způsobilosti – bez omezení, s výhradou a s omezením. S výhradou u ní mohou sloužit například lidé s brýlemi nebo horším sluchem – třeba u kybernetických sil. Uplatnění ale najdou i ti s cukrovkou, alergiemi nebo astmatem, a to pokud mají léčbu a příznaky mírné. Pravidla platí pro vojáky z povolání i aktivní zálohu.