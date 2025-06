Opozice bude kvůli daru bitcoinů usilovat o sesazení vlády

Opoziční ANO a SPD budou ve sněmovně při čtvrteční schůzi ke spornému daru bitcoinů ministerstvu spravedlnosti požadovat demisi koaličního kabinetu. Pokud neuspějí, pravděpodobně následně vyvolají hlasování o nedůvěře vládě. V Otázkách Václava Moravce to uvedli místopředsedové obou opozičních hnutí Karel Havlíček (ANO) a Radim Fiala (SPD).

„My budeme chtít, aby vláda našla dostatečnou sebereflexi a podala demisi,“ uvedl Havlíček. Podle něj by současný kabinet mohl zůstat u moci až do voleb, ale neměl by už přijímat žádná zásadní rozhodnutí. „Velmi silně zvažujeme, že vyvoláme schůzi o nedůvěře vládě,“ dodal Havlíček pro případ, že koaliční vláda demisi nepodá.

„Podpoříme mimořádnou schůzi, podpoříme i hlasování o nedůvěře vládě,“ uvedl za hnutí SPD jeho místopředseda Fiala. Vláda podle něj přijetím daru legalizuje peníze z trestné činnosti.

Místopředseda sněmovny Jan Skopeček (ODS) označil tyto opoziční snahy za divadlo v rámci kampaně před říjnovými volbami do sněmovny. „Ta kauza je samozřejmě nešťastná, ale státu nevznikla žádná hospodářská ztráta, naopak získal miliardu korun. Můžeme se bavit o tom, zda je to nejvhodnější způsob, jak získávat finanční prostředky. Ale nemyslím si, že by z toho měl ministr Blažek jakoukoliv osobní výhodu,“ vysvětlil.