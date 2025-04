PŘEHLEDNĚ: Za co smí lékař požadovat poplatek

Za co je možné si u lékaře připlatit a za co už ne? To má upřesnit novela zákona o zdravotních službách, kterou čeká závěrečné schvalování ve sněmovně. Poskytovatelům péče výslovně zakazuje, aby za úkon hrazený pojišťovnou vybírali peníze i od lidí nebo je odmítli bez zaplacení registrovat. Za porušení zavádí postih. Řada poplatků je nelegální už dnes.

Které nejčastější služby jsou hrazené pojišťovnou, a tedy by neměly být zpoplatněné?

Jde třeba o preventivní prohlídku, na kterou má pacient nárok bezplatně. U praktického lékaře je hrazena jednou za dva roky, u gynekologa nebo zubaře jednou za rok. Pacient má pak vždy nárok také na ošetření v případě akutních potíží, a to u jakéhokoliv lékaře, nejen toho, u kterého je registrovaný.

Jak je to s poplatkem za dřívější termín?

Podle ministerstva zdravotnictví jde o poplatek nezákonný, a to z toho důvodu, že rozhodující má být zdravotní stav pacienta, tedy to, jak akutní má problém. Na druhou stranu existuje řada portálů, skrze které si pacienti lékaře mohou najít a za poplatek se k němu i objednat. „Pokud tyto portály šetří váš čas a místo vás hledají volný termín u specialisty, je to za nás v pořádku a lze to zpoplatňovat. Ale nemělo by to být tak, že někteří lékaři mají volné termíny pro tyto portály a nemají čas na své pacienty,“ upozorňuje vrchní ředitel pro legislativu a právo z ministerstva zdravotnictví Radek Policar.