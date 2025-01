Chystají se až milionové sankce za nelegální poplatky u lékaře

Zkušenost s takovými poplatky má třeba Eliška Hornychová, která před třemi lety otěhotněla a v Praze si proto sháněla novou gynekologii blízko bydliště. Zjistila ale, že bez ročního poplatku to nepůjde. „Pro ženy, které neberou hormonální antikoncepci, tam je to asi 600 korun. Ty, které berou antikoncepci, tak to je už tisíc korun. A těhotenské balíčky se tam pohybují v řádu několika tisíc korun,“ popsala.

Problém přišel, když chtěla část peněz za balíček vrátit, protože další vyšetření měla kvůli zdravotním komplikacím absolvovat v poradně pro riziková těhotenství. „Gynekologie mi nebyla schopná říct, kolik mi vrátí,“ řekla.