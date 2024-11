Bolesti či problémy s plodností. Nemocí ženských orgánů přibývá

Endometrióza, při níž sliznice prorůstá mimo dělohu, i nezhoubné nádory dělohy, takzvané myomy, které způsobují neplodnost, se mohou podle lékařů vracet opakovaně i po operaci. Na tiskové konferenci na to upozornili experti z Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze. Podobné potíže postihují desítky procent žen. Endometriózou trpí zhruba každá desátá.

Myomy se objevují u třetiny třicátnic, u žen po padesátce u každé druhé. Lékaři je dokáží odstranit malým chirurgickým zásahem v děloze, často ale výkon opakují. „Plánujeme to obvykle až těsně před otěhotněním,“ dodal Mára.

Příznaky adenomyózy se léčí hormony, pro těhotenství je ale třeba odstranění co největšího množství nemocné tkáně. „Tak, aby dělohu šlo zrekonstruovat a žena mohla donosit miminko,“ dodala. Po takové operaci otěhotní podle ní více než polovina žen a z nich osmdesát procent potomka donosí.

Do prevence rakoviny děložního hrdla se zapojují i praktikové, ženy si v ambulanci mohou nově udělat samotest

Lékaři ve VFN ročně odstraní nižší stovky myomů. Operace může pacientkám výrazně zvýšit šanci na otěhotnění, a to až na devadesát procent, pokud žena ani její partner nemají jiné potíže a dotyčná je v reprodukčním věku. Pacientky starší 40 let lékaři po operaci většinou směřují do center asistované reprodukce.