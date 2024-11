Jedním z velkých mýtů je, že se rakovina netýká mladých, říká oceněná lékařka

Podotkla, že mýtem je také to, že vážné nemoci jsou pro staré lidi, a proto není potřeba chodit na preventivní prohlídky, když je člověk zdravý. „Ale ty jsou právě určené pro zdravou populaci, na které zatím nic není vidět, protože je to mikroskopické.“ V Loono mají podle ní kampaně cílené na mladé lidi, kteří si myslí, že jsou neporazitelní, že se jich rakovina netýká.

Šédová dodala, že lidé by si také měli vyžádat názor druhého odborníka, což v Česku není zatím příliš zvykem. „Pokud vám to nesedlo v jednom centru, jděte příště jinam, ale rozhodně se postavte za sebe, protože zdraví je jen vaše.“ Zmínila, že i ona sama musela za sebe ve dvaadvaceti, kdy jí zjistili rakovinu prsu, bojovat. „Musela jsem tlačit na to, aby mi ty prohlídky byly provedeny, protože to také zlehčovali s tím, že mi bylo jen 22 let.“

Na druhé straně ji mrzí, když i samotní lékaři podceňují potíže mladých lidí. „Možná to vychází z přetíženosti personálu, (...) ale vždy říkám, aby se nenechali odradit, že je to vždy o lidech a ať to zkusí znovu, že třeba narazí na někoho dalšího,“ podotkla s tím, že sama vidí na svých kolezích, že nejsou úplně příjemní poté, co museli zůstat dalších osm hodin po službě v práci.

Naopak nejstarší lidé podle ní často k lékaři přijdou až v době, kdy je problém dlouhodobější, protože nechtějí lékaře „otravovat“. „Bohužel ale přijdou po šesti až osmi měsících, kdy je pobolívalo v podbřišku nebo měli potíže se zažíváním, a ukáže se, že to je třeba nádor trávicího traktu. To je mi velice líto a snažím se alespoň třeba rodinu poučit, že když by se to vyskytlo poté u nich, tak by měli přijít daleko dříve.“ Na druhou stranu podotýká, že senioři mají léky, takže k lékaři chodit musí.

Horší je podle ní dostat do ordinací populaci ve věku 40 plus. „Vždy vysvětlujeme, že pokud se na nějaký problém, ať už je to rakovina, nebo třeba nemoci srdce a cév, přijde dřív, tak ta léčba může být daleko levnější, kratší a daleko míň časově zatěžující.“

Systém určitých benefitů a trestů, jak jej navrhuje ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), aby lidi přiměl k preventivním prohlídkám, podle Šédové funguje. „Funguje třeba to, že by vám pojišťovna přispěla na dentální hygienu, když jdete na preventivní prohlídku. (...) Já bych ráda viděla, že to jde i bez toho, ale bohužel ne na všechny to zabírá a nějaká forma finanční motivace, jak se ukazuje ze zahraničních modelů, může být prospěšná.“