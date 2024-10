Vláda schválila novelu o zdravotním pojištění, má posílit prevenci

Kabinet jednomyslně schválil novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, jejíž ambicí je podpořit aktivní přístup občanů k vlastnímu zdraví či umožnit pojišťovnám nasmlouvat lidem zdravotní péči v zahraničí. Platit by mohla od roku 2026.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) novelu považuje za jeden ze dvou nejdůležitějších zákonů, které předložil, spolu s vládou nedávno schváleným zákonem o elektronickém zdravotnictví. Už dříve prohlásil, že přináší řešení pro zdravotnictví na příštích deset či patnáct let.

Klíčovou změnou je posílení podpory prevence. „Cílem je, aby občan mohl být zvýhodněn, když se stará o své zdraví,“ podotkl ministr. Nově by tak fond prevence mohl dosahovat až tří procent příjmů z pojistného (v současnosti je to půl procenta), a to v závislosti na hospodaření pojišťovny.