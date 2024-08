Obecní byt nebo snížený nájem ordinace. Starostové shánějí pediatry

před 17 m minutami | Zdroj: ČT24

České zdravotnictví se dlouhodobě potýká s nedostatkem pediatrů. Řada z nich odchází do důchodu a mladších kolegů, kteří by je nahradili, není adekvátní počet. Potíže se sháněním lékaře tak nemají jen menší obce na okrajích republiky, ale často i ty u velkých měst. Třináctitisícovému městu Aš v Karlovarském kraji trvalo sehnat dětského lékaře tři roky.

V Aši postupně končili místní pediatři, poslední lékařka letos v květnu. Zůstalo po ní bezprizorních sedm set dětských pacientů. Tamní radnice se chtěla obrátit i na soud, aby určil přesné povinnosti pojišťovny při zajištění lékařské péče. Problém se sháněním lékaře pro své děti měla i Michaela Petrová. Jezdí s nimi do třicet kilometrů vzdáleného Chebu. „Měla jsem štěstí, že jsem to tak nějak vychytala, že (lékařka) ještě brala . Ale říkám, byli jsme poslední,“ popsala.

Podle místostarosty Aše Pavla Mataly (Za Aš) hledali další rodiče lékaře v ještě větší vzdálenosti – Sokolově, Karlových Varech, v Plzni nebo i za ní. Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) tento týden nakonec oznámila, že se pediatr našel – ordinovat ale bude jen dva dny v týdnu. „Snad v průběhu září začne být poskytována v Aši pediatrická péče novým lékařem,“ přiblížila mluvčí VZP Viktorie Plívová. Podle starosty Aše Vítězslava Kokoře (ANO) to městu pomůže, upozornil však, že situace není zcela vyřešená. „Musíme hledat dál, protože to samozřejmě nestačí,“ dodal. Novým lékařům přitom radnice nabízí dotaci až půl milionu korun na vybavení ordinace. Můžou získat i městský byt za polovinu nájemného, ani tak se do nejzápadnějšího města Česka lékaři nehrnou. „Jen v samotné Aši za poslední tři roky bylo vypsáno dvanáct výběrových řízení. Ta bohužel dopadla neúspěšně,“ uvedla mluvčí Plívová. VZP podle ní nabízí pro nové lékaře v regionu stotisícový bonus.

Situace by se podle odborníků mohla zlepšit až za několik let. Česká pediatrická společnost ujistila, že o studium tohoto oboru je velký zájem. Obce lékařům nabízejí další benefity Stejný problém jako Aš řešila i obec Průhonice, která leží nedaleko od Prahy. Obec už rekonstruuje novou ordinaci pro pediatra, který by měl nastoupit v říjnu. Radnice jej prý lákala rok. „Zkoušeli jsme dělat třeba to, že jsme měli alokované nějaké peníze, že dáme třeba vstupní bonus nebo něco takového. Ale ukázalo se, že to nikam nevede,“ popsal starosta obce Petr Beneš (nestr.). Podle něj si lékaři vybírají, jestli se jim líbí lokace, jestli v místě naberou klientelu. „O nájmu se nedohadujeme, chceme alespoň zaplatit náklady spojené s energiemi,“ doplnil.

To v Drásově v Jihomoravském kraji už mají ambulanci hotovou, kromě nábytku však chybí hlavně lékař. Toho marně hledají už tři roky. Pediatrovi nabízí obec podle starostky Martiny Bočkové (nestr.) snížený nájem pediatrické ambulance, byt či odkup stavební parcely v obecním majetku za zvýhodněnou cenu. Ani to ale nestačí, místní tak musejí za péčí dojíždět. Celkem jde o zhruba šest set dětí v obci. Místní obyvatelka Michaela Hovorková do ambulance dojíždí zhruba dvacet minut autem. „Je to určitě složitější. (…) Co nám zbývá, musíme si zvyknout, když v Drásově pediatra nemáme,“ přiznává.

Ministerstvo chystá novelu Pomoci mělo podle největší české pojišťovny – VZP – třeba otevření víc než padesáti ambulancí při nemocnicích. Ty jsou ale podle Sdružení pediatrů často málo využívané. Podle profesní organizace by proto lékaři z takovýchto ordinací měli vyjíždět do míst, kde péče chybí. „Ráno vyjedu do tohoto místa, odordinuji tam tři, čtyři hodiny, a pak se přesunu do místa v nemocnici, kde poskytnu zase péči dětem, které to mají blíž do té nemocnice,“ vysvětlila postup předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilona Hülleová. Takovou službu by mohly pojišťovny vyžadovat. Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) s tím počítá chystaná novela. Ředitel VZP Zdeněk Kabátek ujistil, že pojišťovna využije všechny možnosti, které jim nová zákonná úprava dá. Změna zákona by měla pojišťovnám také umožnit víc si vybírat, kterou žádost o novou ordinaci schválí a kdy. „Pokud mám z Prahy třeba sto žádostí a z Karlovarského kraje mám třeba pět žádostí, tak v první fázi chci uspokojit těch pět žádostí z Karlovarského kraje,“ popsal ministr Válek. Zároveň také počítá s navýšením peněz pro pediatry, kteří zaučují své potenciální nástupce – tedy mladé lékaře před atestací.