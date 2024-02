Do prevence rakoviny děložního hrdla se zapojují i praktikové, ženy si v ambulanci mohou nově udělat samotest

Do prevence rakoviny děložního hrdla se nově zapojují i praktičtí lékaři. Přímo v ambulanci si mohou ženy samy udělat test HPV DNA, který viry odhalí a dokáže na riziko onemocnění upozornit i několik let dopředu. Pilotní program cílí hlavně na ženy, které nechodí na pravidelné gynekologické kontroly.

„Zhruba třicet procent žen, kterým je 65 let, chodí na gynekologii. Přitom právě v tomto věku je četnost karcinomu děložního hrdla velmi vysoká,“ upozorňuje Veronika Cibulová z pacientské organizace Veronica.

Ročně v Česku rakovinou děložního hrdla onemocní devět set žen a čtyři sta jich zemře. V mnohých případech by tomu šlo předejít. „V laboratoři zpracováváme vzorky HPV na analyzátoru, který je automatický. Kdyby se podařilo zachytit aspoň část, je to úžasné, jinak by přišly ke gynekologovi, až budou mít potíže. A to už může být pozdě,“ podotýká jednatelka Centra gynekologické onkologické prevence Lucie Panýrová.

Samotestování je zatím za poplatek zhruba tisíc korun. Do pilotního projektu by se letos mohlo zapojit zhruba dva tisíce praktických lékařů.