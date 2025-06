Pokud evropské ledovce roztají, jejich funkci už nic nenahradí, varuje bioklimatolog

Evropské ledovce plní roli gigantických přírodních nádrží, a pokud roztají, jejich funkci už nic plnohodnotně nenahradí, říká bioklimatolog Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR. V případě, že by ledovce zcela zmizely, ztratí podle vědce evropská krajina významný stabilizační hydrologický prvek a přeruší se důležité ekosystémové funkce. Ztráta ledovců podle něj není jen vizuálním symbolem změny klimatu, ale představuje hluboký zásah do vodního režimu Evropy.

Podle nejnovějších klimatických modelů vědci očekávají, že ledovce budou i při relativně mírném oteplení nadále ztrácet objem. „Oteplení o 1,5 stupně, které se velmi pravděpodobně stane, by znamenalo nějakou devastaci většiny evropských ledovců. Spíš než o záchranu všech hrajeme o to, zda nám vůbec nějaké zůstanou,“ uvedl bioklimatolog.

Pokud by se podařilo splnit cíle celosvětové pařížské klimatické dohody a mít oteplení do 1,5 stupně Celsia, pak si Evropa zachová asi 50 procent svých ledovců, při stejném scénáři by i globálně po celé planetě zůstalo zachováno přibližně 54 procent současných ledovců.

Evropské ledovce jsou podle něj navíc výjimečné i svou polohou. Poukázal na to, že často leží v poměrně hustě zalidněných a prozkoumaných oblastech. Vědci tak mají k dispozici podrobné historické záznamy o jejich kolísání, a to jak třeba z doby malé doby ledové, tak často i z doby před tisíci či desítkami tisíc let.

„Tání starého ledu v ledovcích odhaluje bezprecedentní množství archeologických nálezů, díky kterým dokážeme určit, kdy byla určitá půda naposledy bez ledu. To jsou cenné informace nejen pro zkoumání života našich předků, ale také pro výzkum klimatické historie,“ upozornil Trnka.

Ledovce jako záruka stability

Ledovce fungují v evropských horách také jako jakési „lepidlo“, které za tisíce let, co tam jsou, drží pohromadě svahy, jež by se jinak rozpadly. S tím, jak tají, proniká voda z nich do skal, kde může narušovat stabilitu a přispívat ke kolapsu. Proudy stékající vody mohou uvolnit laviny kamení. Navíc ledovce, které ležely pod erozí uvolněnými svahy, je tisíce let stabilizovaly – skála se o ně opírala, a to jí zabránilo sklouznout dolů do údolí. Když led mizí, svahy hor ztrácejí svou pevnost a to má závažné důsledky.