Švýcarskou vesnici pohřbila masa ledu a skal, předpověď zachránila životy

Ve středu došlo ve Švýcarsku k mohutnému sesuvu půdy, za který mohl kolaps tamního ledovce. Na základě geologických, klimatologických a meteorologických dat vědci předpověděli, že ke katastrofě dojde, takže dokázali včas evakuovat vesnici, která leží pod horou. Kdyby tato předpověď nevznikla, byly by ztráty na lidských životech mnohem vyšší.

V obci Blatten v údolí Lötschental se v posledních dnech před kolapsem uvolnilo z hory Kleines Nesthorn čtyři až šest milionů metrů krychlových materiálu. Zřícení způsobil proud suti, který se zastavil několik set metrů od vesnice.

Skalní stěna se stala nestabilní, kamení se hromadilo na ledovci a začalo se pohybovat směrem do údolí. Značná část ledovce pak zkolabovala. „Byla to docela nepředvídatelná událost,“ uvedla už před týdnem glacioložka Mylène Jacquemartová pro web swissinfo.ch. „Ke změnám ve skále došlo buď velmi rychle, nebo k pohybu docházelo již několik měsíců či let a nikdo si toho nevšiml.“

„Je strašné přijít o domov,“ vyjádřila švýcarská prezidentka Karin Kellerová-Sutterová svůj soucit s místními obyvateli.