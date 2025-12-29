Můry srkají losům slzy přímo z očí. Láká je „minerálka“


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, Scientific American, Ecosphere

Když američtí přírodovědci studovali, jak žijí ve vermontských lesích losi, narazili na videopastech na něco pozoruhodného – na můry, které se těmto sudokopytníkům pohybují kolem očí.

Lachryfágie. To je pojem, který se v našich končinách nepoužívá, protože se u nás nevyskytuje – sání slz je totiž typické pro tropické motýly a můry. Podle nového výzkumu se ale objevuje – byť zřejmě jenom výjimečně – také na severní polokouli.

Přírodovědci z Univerzity ve Vermontu narazili při studiu fotopastí na pozoruhodný příběh. Přírodovědec Laurence Clarfeld analyzoval fotografie, které nasnímaly automatické kamery ve vermontském pralese Green Mountain. Los, který se před objektivem promenoval, vypadal, jako by měl pod očima ještě jedny další. Jenže to nebyly oči.

Minerálka z losích očí

Když biolog studoval snímky blíže, zjistil, že se „druhé oči“ pohybují – vlastně to vůbec nejsou oči, nýbrž můry. Ani on, ani nikdo jiný nic podobného nikdy neviděl, až doposud. Protože když už vědci věděli, po čem pátrat, našli další případ v materiálech kamer. A také tento se odehrál v hlubokých vermontských lesích.

Biologové předpokládají, že chování můr je motivované tím stejným jako v tropech. Hmyz totiž dokáže ze slaných slz získávat minerály, k nimž by měl jinak problém se dostat. Věří také, že kdyby po tomto chování pátrali ještě víc, tak by našli důkazů více – to, že ho zatím zdokumentovali tak málo, znamená hlavně to, že ho až doposud nehledali.

Odkaz na studii
Xixao

Výběr redakce

Němci odvezou všechen nelegální odpad z Brna. Datum bude známo začátkem roku

Němci odvezou všechen nelegální odpad z Brna. Datum bude známo začátkem roku

15:50Aktualizovánopřed 4 mminutami
Kyjev popřel slova Moskvy o útoku na Putinovo sídlo, mluví o snaze podkopat jednání

Kyjev popřel slova Moskvy o útoku na Putinovo sídlo, mluví o snaze podkopat jednání

před 17 mminutami
USA nedávno podnikly úder na zařízení ve Venezuele, sdělil Trump

USA nedávno podnikly úder na zařízení ve Venezuele, sdělil Trump

16:08Aktualizovánopřed 49 mminutami
Čína zahájila vojenské manévry u Tchaj-wanu

Čína zahájila vojenské manévry u Tchaj-wanu

03:42Aktualizovánopřed 2 hhodinami
V kosovských volbách zvítězila strana premiéra Kurtiho

V kosovských volbách zvítězila strana premiéra Kurtiho

06:22Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Liberecká a českolipská nemocnice se sloučí

Liberecká a českolipská nemocnice se sloučí

před 2 hhodinami
Zvířata lapená v pastech bodal a střílel. V kauze obory Březka padlo obvinění

Zvířata lapená v pastech bodal a střílel. V kauze obory Březka padlo obvinění

před 3 hhodinami
Cena regulované složky elektřiny pro domácnosti klesne o patnáct procent

Cena regulované složky elektřiny pro domácnosti klesne o patnáct procent

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Můry srkají losům slzy přímo z očí. Láká je „minerálka“

Když američtí přírodovědci studovali, jak žijí ve vermontských lesích losi, narazili na videopastech na něco pozoruhodného – na můry, které se těmto sudokopytníkům pohybují kolem očí.
před 1 hhodinou

Nadávkami k úspěchu. Klení podle vědců pomáhá lidem překračovat vlastní hranice

Když člověk při sportovním výkonu nadává, zvyšuje to jeho úspěšnost podobně, jako by si pomáhal zakázanými substancemi – podle nové studie tento psychologický trik umožňuje lidem prorazit vlastní zábrany.
před 3 hhodinami

Zátěžový test klimatu Británie upozornil, na co se připravovat

Oficiální vědecká zpráva pro britskou vládu ukazuje, na jaké scénáře se Spojené království musí připravit ohledně klimatické změny. Dosavadní adaptační opatření jsou podle ní nedostatečná, týkají se totiž zatím jen scénářů oteplení do dvou stupňů Celsia. Možný je ale ještě extrémnější vývoj.
před 4 hhodinami

Lední medvědice adoptovala sirotka. Vědci popsali výjimečný případ

Vědci v severní Kanadě pořídili videozáznam volně žijící samice ledního medvěda, která kromě svého vlastního mláděte pečuje o další, adoptované mládě. Podobné případy jsou přitom velmi vzácné, informovala agentura AFP.
před 7 hhodinami

Bezhlavá těla ve slovenském pravěkém „velkoměstě“ jsou objev dekády, říká vědkyně

Většinou přízemní domy, malebný kostelík, továrna na automobilové díly. Ve slovenském městě Vráble ležícím asi dvacet kilometrů jihovýchodně od Nitry nic neukazuje na to, že se právě tady nacházelo jedno z největších osídlení pravěkého světa a lokalita z doby kamenné, která poslední roky vydává jeden zajímavý archeologický objev za druhým. Začalo to přitom nenápadně.
včera v 10:00

Skalpovali asi i Slované. Nová studie nabízí historii lidských trofejí

Snad žádný dobrý western se neobejde bez skalpování nepřátel. Pro Čechy exotická praktika, kterou znají zřejmě především z knih a filmů o Divokém západě má přitom své kořeny i v Evropě a mnohem hlouběji než v době bojů původních Američanů s bílými kolonizátory. Zároveň se kolem skalpování dlouhodobě šíří řada mýtů. I ty chce vyvracet nová obsáhlá kniha věnovaná právě těmto vlasovým trofejím.
27. 12. 2025

Únavový syndrom by se mohl dát rozpoznat z krve, ukazuje nový test

Vyčerpání i projevy podobné chřipce, tak vypadají možné příznaky chronického únavového syndromu. Podle odhadů v Česku žijí desítky tisíc lidí s tímto onemocněním. Chronický únavový syndrom se nejčastěji objeví v mladém a středním dospělém věku. Stanovení diagnózy je ale velmi obtížné a nemocní se často setkávají s nedůvěrou a nepochopením. I proto se vědci v zahraničí snaží vyvinout diagnostickou metodu, která by nemoc potvrdila třeba z odběru krve.
26. 12. 2025

Věčné chemikálie vymizí z obalů i oblečení. Důvodem jsou zdravotní rizika

Potravinové obaly, nepromokavé oblečení a nebo impregnační spreje. Všech těchto výrobků se bude brzy týkat zákaz takzvaných „věčných chemikálií“. Ten začne platit příští rok a zavádí harmonogram, kdy by první výrobky s těmito chemikáliemi měly mizet z trhu. Důvodem zákazu jsou zdravotní rizika, která tato skupina chemikálií přináší.
25. 12. 2025
Načítání...