Snímek rypouších mláďat vyhrál soutěž podvodních fotografií


před 45 mminutami|Zdroj: ČT24, UPY 2026

Porota britské fotografické soutěže Underwater Photographer of the Year, která se koná od roku 1965, vyhlásila letošní vítěze. Je specializovaná na hledání nejlepších snímků, které vznikly pod vodní hladinou. Celkovým vítězem se stal snímek dvojice rypouších mláďat od Mattyho Smithe.

Fotografie dvou mláďat rypoušů sloních vznikla ve skalní tůni na Falklandských ostrovech. Jejímu autorovi Mattymu Smithovi z Austrálie vynesla titul Podvodní fotograf roku 2026. Smithova fotografie zvítězila nad více než 7900 snímky, které do soutěže poslali umělci z celého světa.

„Jakmile matky svoje mláďata odstaví, zůstanou mladí na břehu opuštění,“ popsal snímek Smith. „Sledoval jsem desítky z nich, jak přes sebe navzájem přelézají v mělkých skalních jezírkách a neohrabaně se učí plavat. Hned první večer se obloha rozzářila barvami a já pořídil několik snímků, než světlo zase zmizelo. Byl to rozhodující okamžik celé dlouhé cesty.“

„Život rypoušů se odehrává na souši i v moři: rodí se na divokých pobřežích, ale daří se jim v ledových vodách,“ dodal předseda poroty a mořský ekolog Alex Mustard. „Smith použil speciální kopuli, kterou si sám postavil, aby zachytil perspektivu nad vodou i pod ní, a dokonale vyvážil osvětlení srsti mláďat se zapadajícím sluncem. Rypouše lidé lovili až na pokraj vyhynutí. Jejich tuk bohatý na olej se používal na všechno, od paliva pro osvětlení, až po margarín. Naštěstí byl lov zastaven právě včas a jejich zotavení za posledních sto let je skvělým příkladem odolnosti oceánu. Vítězný snímek je krásná a nadějná fotografie,“ dodal Mustard.

Podívejte se na vítězné fotografie ve všech kategoriích soutěže:

GALERIE
Vítězové všech kategorií soutěže Underwater Photographer of the Year 2026

Soutěž Underwater Photographer of the Year má za cíl propagovat podvodní fotografii. Letos se do soutěže přihlásilo 7934 podvodních fotografií, soutěž má čtrnáct kategorií. Vítězové byli vyhlášeni na slavnostním ceremoniálu v centru Londýna. Letošními porotci byli zkušení podvodní fotografové Peter Rowlands, Tobias Friedrich a Alex Mustard. Soutěž se poprvé konala v roce 1965.

