VideoUnikátním ekosystémem Pražského hradu se zabývali přírodovědci


před 29 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Události v regionech: Přírodovědci popsali unikátní ekosystém Pražského hradu
Zdroj: ČT24

Pražský hrad byl sídlem králů, císařů i prezidentů. Ale také více než sedmi stovek druhů rostlin, 220 druhů hmyzu a více než čtyřiceti druhů ptáků. Teď tam přírodovědci popsali dokonce několik druhů, které až doposud z tuzemské přírody vůbec neznali – včetně unikátního roztoče pancířníka. Nejzajímavějším místem v areálu je podle biologů Jelení příkop, který obsahuje neporušenou „krajinu“, jež sahá až do dob mamutích stepí z doby ledové.

Výběr redakce

Emisní povolenky ničí evropský průmysl, řekl Babiš před odletem na summit EU

Emisní povolenky ničí evropský průmysl, řekl Babiš před odletem na summit EU

před 45 mminutami
Arménie odmítla před volbami ruskou „humanitární pomoc“. EU do země vyšle misi

Arménie odmítla před volbami ruskou „humanitární pomoc“. EU do země vyšle misi

před 54 mminutami
„Ochránce společnosti“ Orbán potřebuje hlasy rodin a seniorů

„Ochránce společnosti“ Orbán potřebuje hlasy rodin a seniorů

před 1 hhodinou
Íránský ministr bezpečnosti je po smrti, Izrael hlásí oběti

Íránský ministr bezpečnosti je po smrti, Izrael hlásí oběti

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Ve Švýcarsku spadla kabina lanovky, jeden člověk zemřel

Ve Švýcarsku spadla kabina lanovky, jeden člověk zemřel

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Slabší íránský režim bude určitě lepší než silnější, říká Macinka

Slabší íránský režim bude určitě lepší než silnější, říká Macinka

před 9 hhodinami
Na summit NATO chce jet premiér, prezident ke změně zvyklostí nevidí důvod

Na summit NATO chce jet premiér, prezident ke změně zvyklostí nevidí důvod

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Írán vrací údery Izraeli, chudší arabské periferie řeší nedostatek krytů

VideoÍrán vrací údery Izraeli, chudší arabské periferie řeší nedostatek krytů

před 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Hlavní město Praha

VideoUnikátním ekosystémem Pražského hradu se zabývali přírodovědci

Pražský hrad byl sídlem králů, císařů i prezidentů. Ale také více než sedmi stovek druhů rostlin, 220 druhů hmyzu a více než čtyřiceti druhů ptáků. Teď tam přírodovědci popsali dokonce několik druhů, které až doposud z tuzemské přírody vůbec neznali – včetně unikátního roztoče pancířníka. Nejzajímavějším místem v areálu je podle biologů Jelení příkop, který obsahuje neporušenou „krajinu“, jež sahá až do dob mamutích stepí z doby ledové.
před 29 mminutami

Výstavba tramvajové tratě na Strahov se zpozdí

Výstavba nové tramvajové tratě z Malovanky na Strahov za více než miliardu korun nabere zpoždění. Práce měly původně začít letos na jaře, Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) ale zatím neuzavřel výběrové řízení na zhotovitele. Zahájení stavby se tak podle mluvčí DPP Anety Řehkové posune o několik měsíců. Nová trať má zlepšit spojení k vysokoškolským kolejím a k budoucímu stadionu fotbalové Sparty.
před 21 hhodinami

VideoVycházka Prahou připomněla první Wintonovu záchranu židovských dětí

K výročí první záchrany dětí organizované Nicholasem Wintonem se symbolicky konala první procházka po jeho stopách Prahou. Prohlídky bude Muzeum paměti XX. století pořádat i v budoucnu. Vlak s prvními dvaceti dětmi opustil Prahu přesně před 87 lety. Winton a jeho spolupracovníci zachránili nakonec 669 dětí, a to převážně židovského původu.
14. 3. 2026

Národní dům na Vinohradech našel kupce

Pražský Národní dům na Vinohradech se Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) na osmý pokus podařilo prodat. Zájemce v elektronické aukci, která skončila ve čtvrtek, nabídl za nemovitost na náměstí Míru vyvolávací cenu 399 milionů korun, vyplývá z aukčního webu. Prodej patří mezi nejvýnosnější, které majetkový úřad uskutečnil.
12. 3. 2026Aktualizováno12. 3. 2026

V Praze 7 hořel plyn unikající z potrubí, únik zastavily až výkopové práce

V Dobrovského ulici v Praze 7 hořel v úterý odpoledne plyn unikající z potrubí. Oheň byl uhašen zhruba po čtyřech hodinách po zastavení přívodu plynu, uvedl mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč. Plynaři museli k zastavení požáru udělat výkopové práce, uzavření nejbližší plynové přípojky nestačilo, jen snížilo intenzitu plamene. Kvůli požáru se museli evakuovat lidé ze čtyř domů. Policie také omezila dopravu v okolí, včetně tramvajové. Nikdo nebyl zraněn. Věcí se zabývá policie.
10. 3. 2026Aktualizováno10. 3. 2026

VideoDokončení páteřní dálniční sítě je prioritou, říká Bednárik

Lepší propojení mezi regiony, s evropskými zeměmi i kratší cestovní vzdálenosti – to vše přinese dokončení páteřní dálniční sítě. Právě to označil ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) v Událostech, komentářích z ekonomiky za jednu z největších priorit. Nejdůležitější je podle něj dobudování páteřní sítě dálnic a silnic prvních tříd. „Když už nedokončit do konce volebního období, tak aspoň je připravit tak, aby se daly dokončit do roku 2035,“ klade si za cíl Bednárik. Senátor Ondřej Lochman (STAN) považuje za prioritní práci na dálnici D0 označované jako Pražský okruh a dálnici D52 a D3. Dokončená dálniční síť bude mít podle obou diskutujících pozitivní vliv na českou ekonomiku. „Investice do toho, že budeme mít novou dálniční síť, která nám přinese vyšší HDP, znamená, že stát bude mít reálně více peněz a potom se bude lépe žít občanům,“ uvedl Lochman. Debatou provázeli Jakub Musil a Hana Vorlíčková.
8. 3. 2026

Karlovo náměstí v Praze se chystá na rekonstrukci, probíhá přesadba stromů

Na Karlově náměstí v Praze začaly přípravné práce před jeho rekonstrukcí. Při nich město nechává přestěhovat několik až devět metrů vysokých stromů. Za pomocí jeřábu je pracovníci vytahují i s kořeny a převážejí do jiné části parku. Podle krajinářské architektky z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy Barbory Liškové aktuálně probíhá přesadba pěti kusů stromů a celková rekultivace prostoru. Rekonstrukce samotného náměstí začne na přelomu roku a potrvá zhruba tři roky.
6. 3. 2026

VideoVýstava v pražském DOX nabízí díla Warhola, Maleviče či Le Corbusiera

Díla Andyho Warhola, Kazimira Maleviče, Le Corbusiera a řady dalších autorů představuje pražské Centrum současného umění DOX. Nová výstava nese název Hit by News a zabývá se vztahem umění a tištěných médií. Výstavu tvoří téměř čtyři stovky uměleckých děl, které se řadí k takzvanému „press artu“. Ten pracuje s novinami, časopisy, ale i reklamou. Vystavená díla ukazují, že média ovlivnila řadu významných umělců. Press art je ale k médiím z podstaty kritický. Některé autory zajímal mediální svět celebrit, senzací či tragédií, jiní se vymezovali proti propagandě nebo poukazovali na moc, s jakou může tisk utvářet veřejné mínění.
6. 3. 2026
Načítání...