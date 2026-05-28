Sdílené hračky na hřištích nesou rizika


před 20 mminutami|Zdroj: ČT24
Na dětských hřištích přibývá hraček, které tam jejich majitelé záměrně nechávají pro ostatní. I když jde o dobrou myšlenku, radnicím a správcům hřišť způsobuje potíže. Rozbité a znečištěné hračky se mohou změnit v nebezpečný odpad, hrozí kvůli nim riziko poranění, nebo dokonce nákazy, například žloutenkou. Některá města nebo městské části se proto rozhodly pořídit na hračky boxy, případně rozbité kusy při kontrolách odstraňují.

Hračky odložené pod prolézačkami a houpačkami jsou pro děti nebezpečné. Při pádu se o ně mohou zranit. Problémy řeší v brněnských částech Komín, Královo Pole i Žabovřesky. „Městská část zodpovídá za bezpečný provoz hřišť, takže za to, co se tam stane, odpovídáme my,“ poznamenal starosta Žabovřesk Filip Leder (KDU-ČSL).

Vedení městské části Královo Pole umístilo na hřišti ve Skácelově ulici takzvanou postýlku pro hračky, aby měly odložené věci své pevné místo. Stav hraček pravidelně kontrolují správci hřišť. Žabovřesky chtějí situaci zlepšit umístěním plastových boxů. Rodiče už přitom museli situaci na některých hřištích řešit sami. „Stav těch hraček je úplně zásadní. Půlku pískoviště už jsme několikrát vyklízeli,“ poznamenal rodič Tomáš Novák.

Praha odstranila nebezpečnou skluzavku
Smíšené zkušenosti z Prahy 6

Praha 6 systém odkládacích beden na hračky experimentálně spustila na základě podnětů občanů na podzim 2023. Na některých nejvytíženějších hřištích umístila pět boxů, následující rok pak původní plastové boxy vyměnila za dřevěné. Zkušenosti s jejich provozem jsou ale podle radního Petra Palackého (Zelení) smíšené.

„Umístění boxů bylo ze strany veřejnosti přijato velmi pozitivně, při návštěvách příslušných hřišť se ale dá snadno zjistit, že většina dětí či rodičů boxy nepoužívá a hračky zůstávají volně v prostoru dětských hřišť. Momentálně boxy necháváme na původním místě, jejich počet jsme ale přinejmenším prozatím nerozšiřovali,“ poznamenal Palacký.

Radnice podle něj nechce uklízení hraček na dětských hřištích vymáhat sankcemi ani například kontrolami městské policie. „Naše dětská hřiště procházejí pravidelným úklidem ze strany dceřiné městské firmy. Nejvíce vytížená hřiště jsou uklízena každý pracovní den, ostatní dvakrát až třikrát týdně. Tento úklid se však týká odpadků a základní provozní kontroly herních prvků,“ dodal.

Za neuklízení psích výkalů mohou jejich majitelé dostat až stotisícovou pokutu
Ráj pejskařů otevřel své brány. Stovky čtyřnohých mazlíčků se sešly na největším festivalu

Viry a bakterie na površích

Také v Jihlavě lidé nechávají na dětských hřištích a pískovištích hračky s dobrým úmyslem. „Není to ale nijak masové ani problematické, abychom to museli řešit. Jen jsme odmítli se o hračky starat nebo na ně pořizovat z rozpočtu bedny,“ přiblížil mluvčí jihlavského magistrátu Radovan Daněk. Žádný úraz ani stížnosti v této souvislosti podle něj město nezaznamenalo. „Městská policie samozřejmě namátkově kontroluje i hřiště,“ dodal Daněk.

Hračky nemusí být jen rozbité, často bývají i velmi znečištěné. „V současné době, kdy je v Jihomoravském kraji rozšířená žloutenka typu A a virus přežívá na površích, opravdu existuje riziko přenosu infekčních onemocnění,“ upozornila v dubnu Eva Lysá z krajské hygienické stanice.

Redaktorka České televize Natálie Procházková nechala jednu náhodně vybranou hračku z dětského hřiště, jednu z domácnosti a novou z obchodu otestovat v laboratoři Masarykovy univerzity. „Nejvíce mikroorganismů narostlo na misce ze vzorku plastové hračky z pískoviště,“ potvrdila vedoucí pracoviště mikrobiologie Masarykovy univerzity Monika Vítězová. Fekální bakterie pocházející například z kočičích nebo holubích exkrementů se na testované hračce naštěstí neprokázaly. Riziko podle vědců ale existuje.

Aby si děti měly kde hrát. Města opravují a staví nová hřiště
Nepoužívané hračky lze darovat nebo recyklovat

Když už lidé doma hračky nevyužijí, ale nechtějí je vyhodit, existuje řada možností, co s nimi. Mohou je prodat, darovat nebo – pokud jsou ve velmi špatném stavu – odevzdat k recyklaci.

Prodej je možný například prostřednictvím internetových bazarů, darovat je lze organizacím Radost dětem, reHračky nebo projektu SAKO Brno ReUse. Hračky musí být čisté, funkční a nepoškozené. Před darováním je vhodné zjistit, jaké typy hraček organizace aktuálně potřebují.

Rozbité a nepoužitelné hračky je pak potřeba vytřídit podle pravidel recyklace odpadu. Hračky na baterie, s motorkem nebo světelnými efekty patří do elektroodpadu. Lidé je mohou vyhodit do červených kontejnerů na elektrozařízení nebo odevzdat ve sběrném dvoře. Čisté plyšové hračky patří do kontejnerů na textil, plastové hračky bez elektroniky do plastu. Pokud jsou vyrobené z PVC nebo kombinovaných materiálů a jsou rozbité, patří do směsného komunálního odpadu.

Zájem o tříděný textil klesá, svoz se obcím výrazně prodražuje
