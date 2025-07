Zájem o tříděný textil klesá, svoz se obcím výrazně prodražuje

Dotaci teď zvažuje i firma TextilEko z Boskovic. To, co aktuálně třídí dvě stě pracovníků, by v budoucnu mohla z části třídit automatická linka. „Náklady vycházejí asi na čtrnáct korun za kilo textilu, který zpracujeme,“ spočítala Vepřková.

Do Boskovic vozí textil z osmi tisíc kontejnerů z celého Česka. Za poslední rok ho přibylo o padesát procent. Zájem o jeho další recyklaci naopak klesl. „Přehlcení trhu je nastaveno tak, že odběratelé už nepotřebují materiálu tolik. Tím, že novela vešla v platnost nejen v České republice, ale je to nařízení Evropské unie, tak s problémem bojují všechny země,“ vysvětlila mluvčí TextilEco Karolína Vepřková.

„Malé obce to mají nejdražší, jsou na tom bité. Vypovídají smlouvy svozovým společnostem textilu a řeší to se svými komunálními službami. Pokud májí možnost spalovny, jako u nás třeba Sako Brno, tak to jde přímo na energetické zpracování,“ potvrdila členka představenstva Svazu měst a obcí Olga Dočkalová.

„Vůči nám je to demotivující, protože to všechno zaplatíme z rozpočtu,“ poznamenal starosta Přibic Miroslav Effenberger (nestr.).

Zatímco svozová firma počítá v tisících tun, starostové v tisících korun. „Když to spočítám, tak je pro nás daleko levnější textil hodit do komunálního odpadu než ho třídit. A zřejmě tady necháme jenom jeden kontejner, ať naplníme legislativu,“ poznamenal starosta Starovic.

„Není řečeno, že to musí být kontejner na textil. Může to být i popelnice. Tam se dává textil poškozený, roztrhaný, ten se odváží s komunálním odpadem a jde do spalovny. Pak vedle toho mohou mít obce koupené svoje vlastní kontejnery na textil,“ řekla Dočkalová.

Rozšíření odpovědnosti výrobců textilu

Ministerstvo životního prostředí slibuje nejen nové dotace na podporu zpracování textilu, ale také rozšíření odpovědnosti u těch, kdo textil vyrábí. „Důležité je uvést to, že se v horizontu zhruba tří let chystá zavést takzvané rozšířená odpovědnost výrobců, kdy by výrobci textilu a obuvi přispívali na nakládání se svými výrobky poté, co se stanou odpady,“ vysvětlil Maršák.

„To mělo ministerstvo životního prostředí řešit už v roce 2020, kdy ten zákon vznikl. Za tři roky už může být pozdě,“ poznamenala Dočkalová. Důležitá je podle ní i osvěta. Lidé by měli vědět, co do kontejnerů na textil patří a co ne. A také by neměla být tolik v kurzu takzvaná rychlá móda. „Měli bychom používat textil delší dobu, než ho vzít jen jednou, nebo dvakrát na sebe,“ uzavřela.