Rozházený textil a poškozené kontejnery řeší řada měst a obcí

Kontejnery v ulicích slouží většinou takzvanému charitativnímu sběru a patří do nich přednostně oblečení, které jde ještě použít. Až zbytky po přetřídění se firmy snaží zužitkovat jinak, například jako čisticí hadry, nebo recyklovat. Funguje to tak už dlouho, ale ne všude.

Charitativní sběr textilu komplikují i ti, kteří vhazují do kontejneru jiný odpad. „Bohužel přibývá bezohlednosti lidí, kteří tam hází shnilé jídlo, brambory, stavební odpad, plechovky,“ popsala Harcubová. Do nádob patří pouze vždy čisté, nepoškozené oblečení, zabalené v taškách.

Po Praze a okolí má sběrová firma instalovaných asi šest set kontejnerů. „Teď jsme například museli některé stáhnout, protože se to tam dělo denně. Problém je nejenom to, že textil lidé rozhází, ale hlavně ten kontejner zničí,“ vysvětlila jednatelka firmy Potex Lenka Harcubová. Škody na kontejnerech – ať už po sprejerských akcích, nebo po vandalech – jsou vysoké. Jeden kontejner stojí zhruba šestnáct tisíc korun.

Od letoška proto platí pro obce povinnost zajistit oddělený sběr textilu jako odpadu, aby nekončil v popelnicích s tím směsným, kde se ušpiní, a pak nejde využít. Jak to udělají, je na nich. Ve městech to mohou být opět kontejnery, místo ve sběrném dvoře, a na vesnicích třeba pytlový sběr i pravidelné akce typu železná sobota.

Nově tam bude kontejner ve svozovém dvoře. „Aby se to finančně trošku snížilo. Oproti loňsku by to bylo asi o čtyřicet tisíc dražší za ten rok,“ spočítala úřednice odboru správy majetku Lomnice nad Lužnicí Romana Chýnová.

Počet kontejnerů snižují na minimum například i v Lomnici nad Lužnicí. Čtyři kontejnery v ulicích města naplní dva tisíce obyvatel za necelý měsíc. Svozová firma je často nestihne vyvézt, práci s tím tak mají navíc i místní technické služby. „Textil bývá u všech kontejnerů, co máme. Když je plný, tak to lidé někam položí,“ popsal vedoucí sběrného dvora v Lomnici nad Lužnicí Jiří Košina.

Podobný problém řeší i v malé obci u Třeboně, v Domaníně. Druhý kontejner na textil chtěla dát starostka i do odlehlejší části Domanína, kde žije víc než desetina místních. „Kvůli skokovém zdražení o tom zatím nemůžeme uvažovat,“ poznamenala starostka Jaroslava Žemličková (Náš Domov). Pronájem jednoho kontejneru jim zdražil zhruba osmkrát.

„Pět let probíhala celá řada výzev, dohromady za víc než jeden a půl miliardy korun, na to, aby se obce mohly připravit. Není to jediná možnost, jak splnit zákonnou povinnost. Obce mohou dělat občasný sběr, například s nějakou periodicitou, třeba pytlový. Můžou udělat různé swapové akce (vzájemná výměna, pozn. red.),“ podotkl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Polovina vyhozeného textilu se dá znovu použít

Právě výměna nepoužívaného oblečení za jiné nebo jeho darování je další možností, jak textilní odpad omezit. Využívat ji mohou i obyvatelé Frýdlantu. „Lidem je často nepříjemné nebo jim vadí vyhazovat ošacení do kontejnerů. Nevědí, co se s tím stane, tak takhle to radši donesou k nám, protože vědí, že to někdo další využije,“ vysvětlila vedoucí místní akční skupiny Frýdlansko – sociální šatník Lucie Winklerová. Přijímají ale jen čisté a nepoškozené oblečení.