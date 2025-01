Povinný sběr textilu dělá problémy malým obcím

Několik menších obcí stále nevyřešilo sběr použitého textilu. Podle oslovených starostů je těžké sehnat firmu, která by v jejich lokalitě odpad odvezla, stěžují si také na cenu svozu. Jiné obce sice mají službu zajištěnou, ale třeba až od jara. Povinnost zajistit sběr použitého textilu mají všechny obce v Česku od 1. ledna. Podle ministerstva životního prostředí měly na přípravu dost času. V Česku se podle resortu ročně vyhodí asi 180 tisíc tun textilu.

Firmám chybí povolení

Dosud se na textil zaměřovaly hlavně společnosti, které svážely odpad zdarma nebo za symbolický poplatek pro charitativní účely. Nově ale musí mít speciální povolení. Podle oslovených svozových firem to povede nejen ke zdražování, ale i k naplnění kapacit.

„Poté, co ministerstvo změnilo regulace, už to nikdo nechce dělat. Několik lidí (z oboru, pozn. red.) mi k 1. lednu řeklo, že se na to můžou vykašlat, normálně ze dne na den skončili. Hrozí, že zbude jen posledních čtyři až pět firem, které navíc dělají jenom Prahu a střední Čechy. Bohužel celá situace pak prakticky znamená zdražení a komplikace pro malé obce,“ vysvětluje Petr Chlumecký z charitativně-ekologického spolku AIDED, který s odpady nakládat může.