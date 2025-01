Domácí kompostování ztěžuje obcím plnit limity třídění odpadu

Domácí kompostování je k přírodě nejšetrnější způsob nakládání s bioodpadem. Například v Boršově nad Vltavou kompostuje více než polovina domácností. Radnice tu lidem rozdělila 350 kompostérů.

Čím víc ale lidé kompostují u sebe, tím méně toho vyhazují do popelnic na bioodpad. To nepomáhá obcím, protože odpad, kterého se lidé zbavují doma v kompostéru, se nepočítá do procent povinně vytříděného odpadu a obce pak na papíře neplní takzvané separační cíle. Hrozí jim za to pokuta až 200 tisíc korun.