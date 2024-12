Vánoce typicky provází tuny různých odpadků, kterých je nutné se zbavit. I čistírny odpadních vod stále bojují s tím, že lidé vylévají přepálené oleje a tuky přímo do odpadu, a to přesto, že se to podle zákona nesmí. V mnoha městech už navíc fungují speciální kontejnery na jejich sběr, případně je bývá možné odevzdat ve sběrném dvoře.