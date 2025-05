Seznam Zprávy: Policista nechal na toaletě ve sněmovně zbraň

Policie při akci Den Jeruzaléma posílila ochranu sněmovny. Na toaletě zapomněl zbraň podle serveru jeden z navíc přidělených příslušníků ochranné služby.

„O této události jsem byl informován s tím, že situace se zapomenutou pistolí trvala několik minut. Odpovědnost za incident zcela nese Ochranná služba Policie ČR a její příslušník. Pan ředitel (Jiří) Komorous se mně za něj omluvil. Vyjádřil jsem svoje znepokojení a očekávám, že z události ochranná služba vyvodí odpovědnost,“ citovaly Seznam Zprávy Plíška. Očekává od policie podle serveru písemnou zprávu s podrobnostmi o incidentu.

Na toaletě zapomněl zbraň i poradce poslankyně

Obdobný případ dolní komora zaznamenala před dvěma měsíci, kdy na toaletě zapomněl zbraň někdejší poradce poslankyně Heleny Válkové (ANO). Hledala ji pak policie.

Po březnové události měla policejní ochranná služba častěji kontrolovat lidi vstupující s identifikační kartou do sněmovny, zda dodržují bezpečnostní směrnici. Platí podle ní zákaz vstupu osob se zbraněmi do sněmovny s výjimkou příslušníků policie. Pokud někdo se zbraní přijde, musí ji odevzdat na recepci. Bývalý poradce Válkové o vstupní kartu do dolní komory obratem přišel.