ANO vyloučilo Suchánka kvůli zbrani ve sněmovně

První místopředseda ANO Karel Havlíček už ve čtvrtek řekl, že pokud Suchánek sám nerezignuje, bude vyloučen. Poslankyně Helena Válková (ANO), jejímž byl Suchánek poradcem, poslanecký klub informovala o tom, že veškerou spolupráci se Suchánkem ukončila a zamezila i tomu, aby měl vstup do dolní komory, uvedla šéfka klubu Alena Schillerová.

Krátkou střelnou zbraň přinesl Suchánek do sněmovny v úterý a zapomněl ji na jedné z toalet. Když si to uvědomil, nemohl ji na toaletách najít. Oznámil to proto ochranné službě. Ta začala po zbrani pátrat. Kolem 19:00 byli policisté upozorněni jedním z poslanců, že se nachází na jiné toaletě.