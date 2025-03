Zbraň na toaletě povede k častějším kontrolám, očekává sněmovní kancléř

Sněmovní kancléř Martin Plíšek předpokládá, že policejní ochranná služba bude častěji kontrolovat lidi vstupující s identifikační kartou do sněmovny, zda dodržují bezpečnostní směrnici zakazující vnášení zbraní do budovy. Plíšek to řekl v souvislosti s úterním incidentem, kdy poradce poslankyně ANO Heleny Válkové zapomněl na jedné z toalet zbraň, kterou pak hledala policie.