Část D10 je po nehodě sedmi aut uzavřená

Hasičský záchranný sbor uvedl, že předal celkem pět osob do péče zdravotníků. „Dvě osoby jsme museli z vozidel vyprostit,“ napsal na X. Na místě zasahovala také letecká záchranná služba.

„Jednoho těžce zraněného pacienta jsme transportovali letecky do Ústřední vojenské nemocnice, druhého těžce zraněného jsme po ošetření vezli do Fakultní nemocnice Bulovka. Dále jsme měli v péči tři pacienty se středně těžkými poraněními, dva jsme po ošetření směrovali do nemocnice v Mladé Boleslavi, třetího pak do nemocnice v Nymburce,“ řekla mluvčí záchranné služby Monika Nováková.