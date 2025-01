Čechů se zbraní přibývá. Mnoho prodejců neví, jaké nákupy musí hlásit

Prodejci mají od nového roku povinnost hlásit podezřelé nákupy zbraní a střeliva. Podle policie to ale udělalo zatím jen pár jedinců – třeba v Praze zatím nikdo. Někteří obchodníci upozorňují, že není přesně definované, co mají považovat za podezřelý nákup nebo chování zákazníků. Kdy přesně mají takzvanou červenou dlaždici použít, tak mnozí nevědí.

„Měsíčně vystřílím tak tisíc, dva tisíce do pistole, to samé do pušky,“ přibližuje instruktor Pavel, který kvůli své profesi nechce prozradit svou identitu. Pravidelně střílí z pistole ráže 9 milimetrů a sportovně upravené pušky R15. Jde o zbraně, které používají i policisté.

Tento počet nábojů prodejce zbraní a střeliva Jakub Dražan za příliš vysoký nepovažuje, tudíž by červenou dlaždici nepoužil. „Za mě je to normální, trénuje,“ myslí si o množství střeliva.